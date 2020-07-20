全球確診1450萬例！港法澳「強制戴口罩」　美疫情最慘仍不跟進

▲法國海邊一名小販佩戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球確診數累積1450萬例、至少60萬人病逝，香港、法國與澳洲部分地區民眾都已被要求，外出時必須戴上口罩。世界各國政府紛紛祭出舉措，希望抑制病毒的傳播，另一方面，美國總統川普仍拒絕下令，要求全國民眾戴口罩。

《衛報》報導，新冠肺炎的感染率與死亡人數持續上升，各國政府也期望能抑制病毒擴散，香港、法國與澳洲部分民眾已被要求，離開家門必須佩戴口罩。然而，美國作為全球疫情最嚴重的國家，截至20日，累積通報377萬例確診、14萬人死亡，並未要求國民戴口罩。

美國總統川普（Donald Trump）拒絕強制要求民眾，在公共場合佩戴口罩。他還稱白宮傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）有些「危言聳聽」。

▲川普鮮少在公共場合戴口罩。（圖／路透）

澳洲維多利亞州（Victoria）官員採取更嚴格的措施，23日開始，墨爾本周邊約500萬人將被要求強制戴口罩，違者面臨200澳幣罰款（約台幣4100元）。

維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）說，「我們多數人不會不帶鑰匙出門，不會不帶手機出門，你們沒戴口罩，也不能出門。」

來到法國，20日開始在室內的公共場所沒戴口罩，民眾也將面臨135歐元罰款（約台幣4540元）。至於每日感染人數於19日證實首次超過100例的香港，特首林鄭月娥已要求企業停業，搭乘大眾運輸也得戴口罩，她還說，不久之後，民眾在室內公共場所也得開始佩戴口罩。

然而在美國，還沒有統一的規定。川普接受《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）採訪時說，每個人都在說不要戴口罩，忽然間，大家又開始戴口罩，「你知道的，口罩也會造成問題。」不過他又指出，他相信口罩的功能，只是還是留給州長決定。

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