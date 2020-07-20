新台幣收盤升值2.8分　收在29.565元兌1美元

▲新台幣收盤收29.565元。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳心怡／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（20）日收盤收29.565元，升值2.8分，成交金額7.77億美元。
新台幣匯率今天開盤升值1.3分，以29.580元兌1美元開出，開高之後一度彈升至29.470元價位，升值1.23角；之後在29.50元附近盤整，午盤暫收29.5元價位，升值幅度0.31%，依然為主要亞幣最強。
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新台幣兌美元盤中最高價位29.585元，最低價則是29.465元兌1美元。
▲新台幣收盤收29.565元。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳心怡／台北報導
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（20）日收盤收29.565元，升值2.8分，成交金額7.77億美元。
新台幣匯率今天開盤升值1.3分，以29.580元兌1美元開出，開高之後一度彈升至29.470元價位，升值1.23角；之後在29.50元附近盤整，午盤暫收29.5元價位，升值幅度0.31%，依然為主要亞幣最強。
新台幣兌美元盤中最高價位29.585元，最低價則是29.465元兌1美元。
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