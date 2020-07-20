投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

▲勞保局公布欠繳勞保費職業工會名單。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞工保險局公布職業工會欠繳勞保費名單，截至109年7月15日，共計3個職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

根據勞保局公布的3家欠繳保險費的職業工會名單如下，台北市住院病患家事服務職業工會、大台中殯禮服務職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。

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勞保局表示， 職業工會向會員所收取的勞保費，若未定期繳給勞保局，其會員申請各項給付時將遭暫行拒絕給付；會員若能提出定期繳納保費的證明（例如：職業工會開立收費收據、匯款單），足以證明其有按時繳納保險費，則仍可申請給付。如果被保險人不能提供繳費證明或匯款單，則將協調其繳清個人應負擔部分的保險費後發給各項保險給付。

勞保局提醒，工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作之管道，共同維護工會及會員權益。勞保局呼籲，請上列被公布欠費之各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付的權益。

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