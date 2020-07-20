金管會終於點頭　街口託付寶正式上線

▲街口託付寶終於上線。（圖／街口集團提供）

記者邱倢芯／台北報導

台版餘額寶「街口託付寶」終於在今(20)日宣布正式上線；街口集團觀察到，國內銀行裡的錢過多，呈現「爛頭寸」現象，存愈多錢反而利息更低，因此託付寶模式不同於原本將錢由銀行投入借貸市場，而是轉向投入資本市場，創造更高收益。

據了解，託付寶是由街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司分別提供服務組成，民眾把錢放進託付寶，享預期年化增長率1.2%~2.5%，街口集團更在正式上線前先以少數人開放運行，自7月8日至今日共13天，平均年化收益率高達1.87%。

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街口集團指出，託付寶服務365天全年無休，不分假日每日計算增長金額，託付寶餘額24小時隨時都能提出至街口帳戶，亦可再免手續費即時提領回銀行帳戶，讓使用者能靈活運用資金。

使用者若是想開通新推出的託付寶服務，只需先成為街口電子支付實名制使用者，並於街口+ APP中連結至街口投信開立基金帳戶。其中基金開戶所需之CA憑證，將透過使用者手機SIM卡之4G網路連線至TWID身分識別中心向五大電信業者確認身分後核發，驗證程序僅需1~2秒即可完成。後續受輔助宣告、風險屬性評估及AML審查也皆在線上完成，最後透過電子文件簽署功能簽訂線上開戶文件，一切行動化、免臨櫃、免讀卡機，開戶全程在1分鐘內即可完成，同時也開通託付寶服務，方便快速的流程都是數位金融界的創舉。另開戶後將錢放入託付寶，僅能透過街口電子支付連結銀行帳戶的服務，不能使用信用卡。