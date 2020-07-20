快訊／六月外銷訂單「連四紅」創同月新高　終結連六季衰退走勢

▲經濟部統計處長黃于玲公佈我國六月外銷訂單概況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠於遠距商機及5G等新興科技應用加速拓展，經濟部統計處今（20）日公佈六月外銷訂單達410億美元，年增6.5%，不僅為連四個月維持正成長，創歷年同月新高，也推升我第二季外銷訂單翻紅，終結連續六季衰退走勢，更創歷年同季第二高。

經濟部統計處長黃于玲指出，我六月外銷訂單金額較上月成長5.4%，主因在於半導體高階製程需求 強勁，加上國際原材物料價格自低檔回升，傳統貨品接單普遍較上月 成長；與上年同月比較，因遠距商機延續，5G 通訊、高效能運算加速發展，裨益資訊通信產品及電子產品接單維持高檔。

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針對第二季外銷訂單翻紅，黃于玲分析，主因在於台灣防疫因應得宜，生產活動正常，部分廠商也受惠轉單效應；其次，隨著今年第一季生產受阻，有部分訂單遞延到第二季，推升外銷訂單表現。

在主要貨品表現方面，資通信產品因筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等遠端服務設備，及其組件需求擴增，加上智慧手機訂單增加，致年增17.1%，推升六月外銷訂單金額達129.9億美元，為連續四個月正成長，並創歷年同月新高。

電子產品方面，因5G通訊、高效能運算加速發展，加上遠距商機延續，帶動晶圓代工、IC設計、記憶體、晶片代理、印刷電路板等訂單成長，六月外銷訂單達123億美元，亦為歷年同月新高。

展望未來，黃于玲指出，5G 通訊、高效能運算及人工智慧等新興應用持續拓展， 對我國半導體先進製程需求仍殷，加上遠距商機可望延續，有助電子及資訊通信產品接單續強，復以國際油價及鋼價止跌回穩，有利傳統貨品接單回溫；惟國際肺炎疫情未解，加上美中貿易爭端波瀾再起，恐影響終端需求，抑低外銷接單成長，後續發展仍需審慎觀察。

經濟部預估，七月外銷訂單可望呈現連五紅，金額約為403億至418億美元，年增最高上看3.1%。





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