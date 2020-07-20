台股持續維持盤整局勢　法人建議：短線加強布局大型電子權值股

▲法人建議投資人短期內可加強大型電子權值股的布局。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳心怡／台北報導

台股上週突破12300點大關，但由於即將面臨第二季財報，聯邦投信指出，本週漲多的中小型股開始出現劇烈震盪，預期台股將持續維持盤整局勢，其中，以大型股表現仍相對穩健，因此建議投資人短期內可加強大型電子權值股的布局。

聯邦精選科技基金經理人洪威指出，目前國際資金仍相當充沛，觀察與台股連動較高的費城半導體指數，目前指數走勢仍相當平穩、尚未有轉弱跡象，加上本週開始美國重量級科技法說將陸續登場，預計對行情仍有提振作用，故持續看好大型科技類股表現。

請繼續往下閱讀...

就目前台股盤勢表現，洪威認為可由四大指標來觀察。一是聯準會(Fed)資產負債表，高達7兆美元，較2018年高峰的4.4兆美元高出了59%，代表市場資金仍十分充沛。二是外資籌碼面，外資終止出逃，根據金管會之公告，外資在6月時淨匯入41.35億美元，截至上週五也維持7月的淨匯入，顯示籌碼面趨穩。三是盤勢基本面，由於領頭的科技股龍頭獲利情況良好，故也支撐了大盤情勢。最後則是觀察經濟成長率(GDP)指標，受到疫情影響，全球20Q2的GDP均受到壓抑，預計在低基期的因素之下，GDP YOY的高峰將落在明年第二季左右，而根據歷史經驗，台股指數與GDP的YOY具有高度的正相關，因此預期台股仍有表現的空間。

展望後市，洪威建議投資人近期可關注新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗、Fed資產負債表是否有高檔反轉趨勢、財報公布結果等面向。產業方面，看好半導體、5G、手機類股等；然金融股及塑化股則較為低迷，故兩方力量抵消下，使大盤目前並無太明顯的漲跌趨勢。整體而言，雖然目前大盤並不會有劇烈變動，但因個股表現差異大，因此建議投資人仍須做好資產配置，時刻關注市場以避免過大風險。