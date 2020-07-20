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破窗闖女友家驚見小王！恐怖情人盛怒下「亂刀瘋砍」釀1死1傷

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▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

▲嫌犯破窗而入後卻看到一名陌生男子在「女友」家，氣得當場舉刀砍人。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本橫濱市一名男子20日凌晨疑似因感情糾紛，闖入獨居女性家中，持刀砍死另一名男性，造成1死1傷的悲劇。嫌犯被逮後聲稱，自己在女友的房間看到陌生男子，才會一氣之下拿刀砍對方。據了解，事發當時，當事女性的鄰居聽到隔壁傳來尖叫聲，連忙報警，警方抵達後，在房內發現受傷的女屋主與死者，隨即將兩人送醫，並當場逮捕嫌犯。

根據《日本放送協會》報導，受害女性住在橫濱市金澤區的一間公寓中，20日凌晨2時左右鄰居聽到這名女性的房內傳出尖叫聲，驚覺有異，因此連忙通報警察。警方趕往現場破門而入後，發現31歲的男性横堀紘和身中數刀，頭部與腹部出血，倒臥在地，而住在這間公寓的女性也遭到波及，兩人隨即被送往醫院治療，不過横堀仍因傷勢慘重，不治身亡。

警方當場將行兇的29歲男性吉澤弘紀逮捕，吉澤被逮後聲稱，該名女性是自己的女友，因為看到女友的房間內有個男生，才會氣得當場拿刀砍人。嫌犯也坦言，「當時就是想要殺了對方」。警方經調查後發現，事發當時嫌犯先是打破廚房的玻璃窗闖入後，才對房內的女性與死者行兇。

受害女性目前仍在醫院接受治療，而另一名無辜男性在經過1小時的搶救後，仍傷重不治。警方目前已將全案定調為殺人案件，正在深入調查，以查明詳細事發經過。

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