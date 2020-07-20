　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

掌握台灣主體、回應美中需求　台積電以實力握穩主動權

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電如何應對美中兩大國的拉扯，成為矚目的焦點。（圖／達志影像／美聯社）

文／林宏文

因應美中強勢競爭，選邊站成為台灣製造業不得不面對的局面。在世界科技產業中占有重要地位的台積電，如何應對美中兩大國的拉扯，成為矚目的焦點，而「實力」即是它今天從容應對的重要基石；台灣政府更要加把勁協助，才能使「護國神山」挺立得更穩健。

美中兩大國從貿易戰、科技戰再擴及到金融戰，改變了全球產業的生態與樣貌，對於台灣關鍵挑戰之一，就是製造業恐怕也要被迫選邊站。在最關鍵的半導體高科技領域，美中掀起在地化與去全球化浪潮，具備舉足輕重地位的台積電，也成為美中貿易戰中最受矚目的一枚籌碼。

請繼續往下閱讀...

5月15日，台積電宣布赴美投資晶圓廠，同一天美方再宣布新一波華為禁令，首當其衝的就是華為海思訂單占營收14%的台積電。兩件大事同一天宣布，不僅凸顯台積電在全球半導體業的關鍵角色，也讓台積電如何應對美、中兩大國的戰略，全都攤在陽光下。

6月9日，台積電舉行股東會，針對美國政府緊縮對華為出口禁令，董事長劉德音表示，對於大國間角力帶來的限制，台積電會找出方法，一一化解限制。

掌握技術與市場制高點，不畏華為衝擊

劉德音強調，台積電的優勢是「Everyone's foundry」（大家的晶圓代工廠），擁有市場技術領先地位，沒有半導體，就無法做智慧型手機；至於要化解限制，就是其他手機廠商採用台積電製程生產晶片，在手機廠商市占率此消彼長下，等待限制所帶來的市場改變，再取得平衡。

劉德音這番話講得很含蓄客氣，但若用更直白的話來說，意思應該就是，「台積電技術領先所有對手，國際大廠的生產製造都要依賴台積電，華為若受限制不能下單，其他公司訂單也會很快補上來，台積電有啥好怕的？」

的確，有很多人覺得，在美中兩大強權對抗過程中，台灣這種小國有如棋子，只有任人搬來搬去，不然就只能選邊站，跪下去求訂單。不過，對於已站在半導體生態鏈制高點的台積電，顯然並非如此。

去年6月，美國政府邀請亞洲業者赴美參與Select USA會議，當時台灣有不少企業受邀前往訪間，團員中有一位最受矚目的人，就是台積電董事長劉德音。有團員發現，劉德音在整個行程中，被安排單獨與美方高層見面。

許多人從這些蛛絲馬跡中，猜測台積電感受到赴美設廠的龐大壓力，但直到5月中，台積電對於是否赴美投資都沒有鬆口，據了解，台積電沒有輕易表態，當然是要等待各州提供更好的投資方案，模擬出未來對台積電最有利的條件組合。

對台積電來說，投資美國是很重大的一件事，不能不謹慎小心。先從客戶結構來說，台積電有近6成客戶都是美商，而且這個比例從台積電創立以來就一直是在6成以上，因此，把美國客戶照顧好，是台積電首要工作。

▲▼台積電全球生產據點分布。（圖／台灣銀行家提供）

▲台積電全球生產據點分布。（圖／台灣銀行家提供）

只是，過去美國客戶訂單拿到台灣生產，客戶沒有意見，但如今美國政府有疑慮，台積電就應該傾聽照顧。

對美方來說，當台積電擁有關鍵技術，眾多美商IC都靠台積電生產，尤其是與國防軍事相關晶片，若都要拿到台積電台灣工廠製造，從風險控管來看，哪一天中國拿下台灣，並限制台積電供貨給美商企業，這是美國最須擔憂且預防的事，因此，台積電根據客戶需求赴美設廠，是自然合理的決定。

至於從台積電的立場來看，過去赴美設廠不會排在優先事項內，因為美國生產成本還是高很多，集中在台灣生產有明顯的群聚效應。但是，若美方給予很好的優惠，可以讓生產成本大幅降低，還能接近客戶，那就另當別論了。根據劉德音的說法，目前美國工廠的毛利率會和台灣一樣，顯然美方給的優惠及補貼相當不錯。

從競爭角度來看，美國政府為了實現「美國製造」的理念，也與英特爾、三星及格芯（Global Foundries）等討論在美國加碼投資的事宜。由於美國祭出優惠條件，若其他對手捷足先登，台積電又太晚決定，也可能出現被英特爾、三星超車的危機，這種因素不得不列入考慮。

此外，台積電選擇亞利桑那州設廠，當地是半導體重鎮，除了英特爾、恩智浦，Microchip總部也位於此處，供應鏈也不必從零開始。從各種面向來看，赴美投資對台積電來說，是一個不錯的選擇。

赴美投資，突破瓶頸創新機

更何況，赴美投資也可能為台積電帶來額外的好處。美國一直是半導體先進大國，許多半導體設備、材料、高階IC設計等技術源頭都在美國，因此，當台積電走到摩爾定律已出現瓶頸的時代，往前看已是前無來者，必須在一些新材料及製程領域探索出新的道路時，到美國投資設廠並就近接觸客戶，可以吸收更多的技術養分，也是相當必要的。

另外，在雇用美國優秀人才部分，也可以彌補目前台積電以台灣人才為主的結構，此外亦可強化部分產品線，例如用在國防領域的可程式化邏輯閘陣列（FPGA）晶片，或是其他更創新的產業應用。

因此，台積電也一定要考量，到美國設廠會不會因此與中方交惡？對台積電來說，無法接單華為並非台積電的主觀意願，而且早在10年前就到上海松江設8吋廠，4年前又到南京投資12吋廠，比起台積電在美國只有一個8吋廠的規模大了許多，台積電並沒有「厚此薄彼」。

當然，台積電南京廠目前是以12、16奈米為主，至於美國亞利桑那廠2024年量產5奈米，技術的確領先許多，但越晚投資的廠房製程一定更先進，這也是很自然的事，台積電面對中國官方的態度與立場，應該都可以站得很穩。

不只對美、中兩國都有交代，對於自己發跡的台灣來說，台積電一向重壓台灣，把9成以上的廠房投資放在台灣，7、5、3奈米的研發及製造也都以台灣為主，美中兩國的工廠產能都只占全部2%左右，也讓台積電以台灣為主體，保持獨特中立的晶圓代工角色，做所有人的朋友，始終是不曾改變的。

▲台積電，半導體。（圖／CFP）

▲台積電透過美國投資案，將美中兩大市場布局建構完成。（圖／CFP）

美國雖然一直是科技強權，但後起之秀的中國絕對無法小看，美國目前具備各種優勢條件，但中國半導體業正急起直追，如今中國已是全世界最大半導體市場，未來成長潛力更是台積電無法忽略。未來台積電在中國的業務比重仍然有機會大幅增加，這也是追求成長的台積電無法放棄的大商機。

其實，歷經貿易戰、5G戰及病毒戰後，當今美中兩強形成「一個世界、兩套系統」的趨勢已非常明顯，生意人都想在兩邊做生意，問題是，誰都想左右逢源，但誰有能耐同時做到？如今，台積電透過美國投資案，將美中兩大市場布局建構完成，接下來就是要抓緊兩個市場的大商機，一個都不放過。

台灣過去在國際政治版圖上一直是個邊緣人，很少有發言的分量，但台積電卻是全球半導體產業龍頭，這個天然的屏障與保護，讓台積電不會有很大的選邊站壓力，反而能心平氣和地向美方提出各種設廠條件。台積電可以擁有這種協商力量，是因為站在產業制高點上，有多少實力就講多少話。

政府加把勁，勿讓台積電孤軍奮戰

當然，台積電的實力強，若維持目前的研發與投資，不要犯重大錯誤，與其他對手的領先差距至少還可以維持3到5年。只是，產業競爭非常現實，別人也會不斷進步，近來美中兩大國加緊投資與布局，傾國家力量支持產業，確實是台灣無法忽視的事實。

例如，近年來中國不斷砸錢投入半導體，每次加碼都是幾千億元，目標是2025年中國半導體自製率要達到70%的目標。至於美國也有半導體振興計畫，不僅美國國防部旗下的DARPA提出振興「在地生產」的電子復興計畫（ERI），近來更醞釀通過《CHIPS Act》法案，以5年250億美元投入研究、投資廠房的稅收抵免等優惠，確保美國技術領先並創造工作機會。

但是，在美中兩國政府都下重手振興半導體產業時，台灣政府的重視程度顯然差距太遠。例如4年前各國政府積極投資人工智慧（AI），台灣科技部也提出相關計畫，但投資金額卻僅有200萬美元，當時聯發科董事長蔡明介很無奈地說，這樣的金額實在太少，好像應該再增加兩個零才對。小國寡民的台灣，面對美中兩大強權的國家力量，顯得相當微弱單薄。

被稱為「護國神山」的台積電，確實是台灣之光，不僅占據全球晶圓製造半壁江山，市值8兆元也是台灣企業不曾達到的輝煌記錄。只是，這座神山得來不易，如此珍貴，若讓台積電一家公司單獨對抗兩個國家，也是太過沈重了一點。台灣在產業政策上，確實該再多加一把勁了。

探索更多精彩內容，請持續關注《台灣銀行家》雜誌

ET快訊
快訊／暴雨狂炸！新北發大雷雨告警訊息　升級豪雨特報
擎天崗看日出　他脫光女網友性侵…全程手機錄影
快訊／大雷雨下到傍晚！雨彈開炸雙北、桃園　16縣市大雨特報
短褲妹登山遭熊抱！　專家曝「遇到熊」保命關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不懂生技還把「天國一輝」當投資？　分析師警告：小心天國近了

後疫情時代！專注清潔消毒　佳世達旗下國韶推出「醫強潔淨液」

新台幣收盤升值2.8分　收在29.565元兌1美元

投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

女兒把4隻娃娃堆「財位角落」！爸一看傻爆眼　網反讚：邏輯超正確

快訊／六月外銷訂單「連四紅」創同月新高　終結連六季衰退走勢

金管會終於點頭　街口託付寶正式上線

台股持續維持盤整局勢　法人建議：短線加強布局大型電子權值股

威力彩飆21億！全台「財運最旺」投注站曝光　趕快手刀去買

掌握台灣主體、回應美中需求　台積電以實力握穩主動權

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

不愧是鐵肺！鄧紫棋狂飆14秒超強高音　加碼合作郎朗、周震南《Fly Away》

不懂生技還把「天國一輝」當投資？　分析師警告：小心天國近了

後疫情時代！專注清潔消毒　佳世達旗下國韶推出「醫強潔淨液」

新台幣收盤升值2.8分　收在29.565元兌1美元

投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

女兒把4隻娃娃堆「財位角落」！爸一看傻爆眼　網反讚：邏輯超正確

快訊／六月外銷訂單「連四紅」創同月新高　終結連六季衰退走勢

金管會終於點頭　街口託付寶正式上線

台股持續維持盤整局勢　法人建議：短線加強布局大型電子權值股

威力彩飆21億！全台「財運最旺」投注站曝光　趕快手刀去買

掌握台灣主體、回應美中需求　台積電以實力握穩主動權

紙餐具回收率5年暴增60%！數據遭疑美化...環保署：絕對沒黑箱

快訊／暴雨狂炸！新北發大雷雨災防告警訊息　19縣市升級豪、大雨特報

破窗闖女友家驚見小王！恐怖情人盛怒下「亂刀瘋砍」釀1死1傷

日民調：僅23.9％日人盼明年舉辦東京奧運　安倍防疫應對不及格

臘腸狗浴後側躺變「炸豬排定食」　23萬人直呼「看餓了」

打造淡水年輕房仲品牌　東森房屋推出「房淡青年團」

國民黨指控密訪印尼圖私利　蘇震清怒告：拿出證據讓我一刀斃命

快訊／疑下雨鐵皮濕滑　三重工人修屋頂墜地「頭部變形」命危

【黃寶慧】慧眼看天下／南海仲裁案4周年 美國首表態:不是北京的海上帝國 ! 　鄭繼文：美國立場明確，拉攏南海諸國對抗中國大陸

《比悲傷》砸1.8億拍影集！王淨接棒陳意涵　和范少勳大談虐戀

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到臉歪掉XD

財經熱門新聞

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

威力彩20.8億　最夯3數字曝光

威力彩狂飆20.8億　2星座最有機會當富豪

LINE「貼圖換代幣2.0」來了　退回不要的貼圖可換10枚代幣

安全帽店超大間地段好　網曝利潤：當然賺

定時定額3年　最賺ETF大公開

超幸運！　威力彩20億元以上得主故事大公開

他買威力彩說出關鍵字　網：先贏50%

0056逼近30元！陳重銘出清賺價差

威力彩20.8億怎麼換　懶人包一次解答

趙少康批三倍券塑膠卡套不環保　經濟部開出五個「再利用」小技巧

生技防疫股摔破頭！　謝金河報出這盞「台股明燈」

彩券行老闆曝：中獎人都會做「2動作」

鴻海股價一度重挫3%　立訊購買緯創蘋果組裝廠衝擊除息前行情

更多熱門

相關新聞

傳日本政府計畫邀請赴日建廠　台積電回應了

傳日本政府計畫邀請赴日建廠　台積電回應了

外媒傳出日本政府計畫邀請晶圓代工廠台積電（2330）與其他廠商共建晶圓廠，提供日本先進晶片，引起矚目。台積電20日表示，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫，一切以客戶需求為考量。

生技防疫股摔破頭！　謝金河報出這盞「台股明燈」

生技防疫股摔破頭！　謝金河報出這盞「台股明燈」

讀賣：日本計畫邀台積電結盟設廠

讀賣：日本計畫邀台積電結盟設廠

台積電法說報喜　早盤股價上漲近2%至364元

台積電法說報喜　早盤股價上漲近2%至364元

台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光

台積電懶人包來了！法說會5大重點曝光

關鍵字：

台灣銀行家台積電

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陳小春被狂罵半年不忍了！

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面