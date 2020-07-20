臉書社群仇恨言論控制失敗　外媒：迪士尼砍廣告經費

▲美國迪士尼樂園（Disneyland）。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者湯子暘／綜合報導

據華爾街日報（Wall Street Journal）的報導，考量到Facebook未能有效審查平台上對於仇恨和爭議性言論，迪士尼公司（Walt Disney Co.）已經決定大幅刪減在社群龍頭Facebook以及旗下另一社群媒體Instagram上投放的廣告資金，實際上撤出的時間目前尚未確定。

CBS新聞也提到，不僅僅是迪士尼，國際企業巨頭如星巴克（Starbucks）或愛迪達（Adidas AG）等公司已經撤出早前在Facebook上投入的廣告預算。儘管星巴克未正式表明加入抵制臉書的立場，卻也發出聲明，希望所有的企業跟政界領導人一起站出來，對網路上的仇恨言論情況做出實際改變。

有關抵制Facebook的活動已經持續一段時間，被推估對其股市重挫8%，造成市值蒸發近53億美元。迪士尼是臉書2020前半年在美國內最大的廣告主，此次再出現迪士尼的廣告撤資決定，無疑對Facebook等社群媒體又是一次相當重大的打擊。為此，迪士尼官方仍未正式證實消息。

經歷廣告商撤出的浪潮後，Facebook亦推出新的政策，未來會標籤出有關爭議性內容以便社群討論或迴避，希望藉此減少社群上仇恨言論橫行的亂象。隨著美國大選將至，Facebook對於言論審查的爭議必將再度浮上檯面，Facebook的新政策是否有效也將留待世人觀察。