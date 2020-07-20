日本政府計畫邀「赴日建晶圓廠」重振半導體產業　台積電回應了！

▲台積電是全球最大的晶圓代工廠。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

外媒傳出日本政府計畫邀請晶圓代工廠台積電（2330）與其他廠商共建晶圓廠，提供日本先進晶片，引起矚目。台積電20日表示，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫，一切以客戶需求為考量。

根據路透社與《讀賣新聞》19日報導，日本政府有意邀請台積電與全球其他晶片製造商赴日投資，攜手當地晶片設備供應商，共同打造先進晶片製造工廠，確保日本晶片的供貨來源穩定，並重振日本的晶片產業，解決國安問題。

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對此，台積電回應，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫，一切以客戶需求為考量。

台積電是全球最大的晶圓代工廠，今年5月確定於美國亞利桑那州建造先進晶圓廠，支出總額約120億美元（約新台幣3586億元），預計於2024年量產，採用5奈米製程，月產能2萬片。

台積電16日舉行法人說明會，釋出多項好消息，包括第二季稅後純益、每股盈餘雙雙創歷史新高，第三季營收可望季增7.9%至10.8%，全年營收將成長超過2成，將改寫歷史新高。

此外，台積電全年資本支出150至160億美元，調高至160至170億美元，增加10億美元。主要是因應5G、高效運算動能及物聯網等客戶需求強勁，確保供應鏈穩定，增加5奈米及7奈米產能利用率，也將持續投入3奈米研發。