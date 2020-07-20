全球增100萬確診　醫擔憂：台灣在平行世界？

▲ 疫情趨緩，墾丁大街湧入大量人潮。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者謝欣辰／綜合報導

全球累計確診新冠肺炎已超過1420萬人，相較於全球的案例持續升高，台灣目前的確診數逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心也開始鬆綁防疫禁令、提倡防疫新生活。對此，知名醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，台灣像是身處在平行世界般，國內話題居然都圍繞著討論三倍券如何使用，呼籲國人勿掉以輕心！

國內知名醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》昨天發文寫道，「全球新冠肺炎確診數已超過1400萬人，且在過去100小時內，新增加了100萬位確診者。」而面對國外4天暴增確診百萬人的疫情，文中也感概，台灣像是身處在平行世界，還圍繞著討論三倍券如何使用的話題，呼籲國人應提高警覺！

請繼續往下閱讀...

▲衛服部推廣的防疫新生活，希望可以刺激旅遊經濟。（圖／記者洪巧藍攝）

此貼文一發，立即引起網友熱議，許多網友指出日前在國內旅遊時，發現公共場合戴口罩的民眾越來越少，似乎是放下防疫的戒心，儼然已成為後疫情時代的隱憂。但也有部分民眾對台灣的防疫有信心，「真的不像是在同一個世界，覺得身在台灣很幸福也很幸運」、「台灣真的很幸福，暑假遊樂園19歲以下免費人山人海」。

文章也觸發許多身在國外的民眾分享疫情狀況，臉書粉專《漫遊以色列》則在貼文底下表示，「以色列因為持續超過一週以上，每日都破千確診，現在開始階段性封城了」，也有網友分享「新加坡現在社區感染人數還在上升 台灣不要鬆懈阿！」、「墨爾本準備stage 4，現在又一波找口罩，然後台灣人在吵要選顏色」、「我在泰國，前幾天被個埃及染疫軍人，違反隔離規定，跑到羅勇府百貨逛街，搞到全民抓狂，封學校百貨，總理還出來道歉，大家還是要遵守防疫規定」。

絕大部分網友都感謝所有防疫人員的付出，「疫情開始那階段，醫護人員比平常累不知幾倍，謝謝他們第一線守護了臺灣」，但也因國外的疫情並沒有降溫趨勢，有極大的可能性影響到國內，大家也紛紛勸導，「不要再抱怨不能出國玩了，請珍惜台灣安全的環境正常的生活，等到世界其他國家因為疫情經濟衰敗的時候風暴還是會影響到台灣的」、「對於身在平行時空的我們感到幸運及幸福，也要繼續提高警覺，才能繼續至少確保自身的安全」。