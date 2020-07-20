威力彩飆21億！全台「財運最旺」投注站曝光　趕快手刀去買

▲威力彩連槓45期，買氣強強滾，今晚開獎的頭獎上看21億元。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩連槓45期，買氣強強滾，今（20）日頭獎上看21億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第3高。根據台彩統計，儘管威力彩目前開出的30次頭獎尚未有投注站「連莊」，但過去已有投注站累計開出9次今彩539頭獎，大樂透也有投注站開過2次頭獎，這些堪稱全台財運最旺的投注站，已經成為彩迷手刀買彩券的福地，民眾不妨趁現在去試試手氣。

台灣彩券公司表示，今晚開獎的威力彩由於買氣旺，頭獎金額提高為上看21億元，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第3高、第3屆以來第4高。

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根據台灣彩券公司統計顯示，從公益彩券第4屆（2014年以來）開出最多電腦型彩券頭獎的投注站為台南市歸仁區達樂彩券行，共開出9次今彩539。

另以開出最多億元以上頭獎的投注站來看，基隆市暖暖區碇內彩券行開出過2次單注獎金為億元以上的大樂透頭獎，分別在2018年2月15日開出1.6億元、2019年2月9日開出1億元。



另外，統計也指出，過去威力彩頭獎目前共開出30次，其中台中市開出9次頭獎，當地開出頭獎的投注站包括金順利彩券行、吉客來彩券行、天降財彩券行、億連發彩券行、阿蓮壹陸捌彩券行、金錢櫃彩券行、得彩彩券行、金示寶彩券行、寶得商行等，這也是威力彩歷年來頭獎開出最多次縣市。其次為新北市、台南市，分別開出5次、4次。



有投注站老闆表示，這些頻頻中大獎的投注站，一般都會成為彩迷心目中的「旺地」，即使中過的大獎並非威力彩，但只要過去中過頭彩，代表這家投注站財運正旺，自然成為彩迷下注的首選。