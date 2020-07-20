台指期跌8點　分析師：注意量能變化、可先部分減碼

▲台指期7月20日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（20）日開盤上漲34點，來到12073點，隨後出現賣壓，早盤重挫170點，到了午間跌幅收斂震盪走升，盤中兩度翻紅，但尾盤仍不敵上方壓力，終場以12031點作收，下跌8點，與現貨相較，逆價差143.54點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平表示，這幾天呈現的走勢就是上檔反壓比較重，導致台股遲遲無法站上壓力區，先前也有提醒投資人要注意量能的變化，那在最近幾天量能出現往下降的趨勢，在五日均量這邊已經呈現連續4天往下滑的情況，這對台股來說也是相對不利的情況。

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廖恩平說，若是這樣低量的情況持續拖下去，就有可能會出現不耐久盤的賣壓湧現；先前也說過，若是想攻上前高，越過壓力區的話，就必須要進行補量，以量滾量的話就能化解掉現行的不利因素，但現在就是量能不夠上檔過不去，盤久了一定會有賣壓出現，那接下來就是要觀察這樣的賣壓是一個短期的賣壓還是中期的賣壓。

另外，廖恩平強調，今天量縮到只剩1千7百多億元這樣的量能不能再減了，若是再往下減，這樣回檔壓力就會更重，因此接下來就是要觀察量能是否持續縮減，建議投資人在近期可以進行部分減碼比較保險。

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