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洩漏情報給美國CIA！　伊朗今處決「出賣蘇萊曼尼」間諜

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▲▼伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 蘇萊曼尼1月遭擊殺身亡，伊朗民眾上街哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）1月下令，狙殺伊朗革命衛隊精銳聖城軍將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。伊朗隨後展開復仇，轟炸伊拉克美軍基地，更在6月宣布，將處決一名曾透露蘇萊曼尼行蹤的間諜。20日最新消息指出，該名間諜已經被處死。

《路透社》援引伊朗官媒《伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）報導指出，一名被控為美國中央情報局（CIA）及以色列情報特務局「摩薩德」（Mossad）從事間諜活動的伊朗人20日被處決。

伊朗司法部上月9日召開記者會說明，該名間諜為2018年被捕的穆罕默德‧穆薩維-馬吉德（Mahmoud Mousavi-Majd），曾監視蘇萊曼尼，將其行蹤洩露給敵方，但和蘇萊曼尼年初遭擊殺一案無關。

另一方面，伊朗3名男子因2019年11月參加反政府集會，被判處死刑，點燃眾怒。推特上周就有數百萬則推文寫下波斯語「不要處決」的標籤，可見數百萬伊朗人在社群媒體上齊聲抗議。

人權倡議人士指控，這項判決是為嚇唬潛在的抗議者。西南部城市貝赫貝漢民眾16日走上街頭，抗議判決結果及經濟問題。目擊者透露，安全部隊當時以催淚彈驅散示威者。根據3名男子的律師帕克尼亞（Babak Paknia）19日說法，當局現已暫緩處決。

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