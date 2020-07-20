三大名師推薦熱門潛力股出列！立訊概念股、5G商機...6檔一次報你知

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (20) 日小跌7點，收在12174點，投資人風險意識提升，操作選股更加謹慎，難免更疑惑此刻還有什麼股票可買？《ETtoday新聞雲》特別邀請到三大名師，推薦本週熱門潛力股，提供投資人參考。

摩爾投顧郭哲榮投資長推薦：

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宣德（5457）

宣德為連接器廠商，母公司為中國的立訊精密，是為蘋果組裝AirPods的主要廠商，立訊最近宣布收購緯創手機組裝業務，將來跟蘋果的關係會更緊密，宣德可望子憑母貴，受立訊挹注資源。除此之外，近五天投信買超1000多張，技術面上剛創下近期收盤新高，後勢漲幅可期。

零壹（3029）

零壹為轉硬體設備代理廠，受疫情影響，許多企業對遠距工作的需求提升，零壹的資訊服務業務因而受惠，而零壹不只是代理商，也對客戶提供資安等整合服務，去年營收創下掛牌新高，今年的累計營收也持續創高。另外，今天收盤價創下近期新高，上方沒有壓力，可望繼續上攻。

胡毓棠分析師推薦：

美律（2439）

今年初美律攜手立訊在越南設廠(美律持股51%、立訊持股49%)，預計將在第三季完工投產，隨著立訊買下緯創崑山蘋果手機組裝廠後，未來在蘋果組裝廠地位更為提高，美律自然將雨露均霑。尤其美律越南新廠主要承接AirPods訂單，下游需求爆發力強，後續在相關電聲元件出貨成長可期，目前美律技術面還處在相對低檔區，有望落後補漲。

波若威（3163）

第二季急單效應下，Q2營收跳增至9.29億元YoY+73.7%、QoQ+87%，未來在5G基礎建設帶動下， 光收發器在資料中心應用將會成長超過400%，目前主要以100G產品出貨為主，明年更高階200G產品將量產出貨，尤其波若威最大單一股東就是行政院國發基金，持股3033張(比重4%)，在5G國家對政策扶植推動下，前景展望樂觀。技術型態均線架構翻揚向上，拉回月線有撐。

林睿閎分析師推薦：

連展投控（3710）

連展投控底下分為好幾間子公司，有連接器/無線通訊/光纖通訊等三大電子類，其中關於連接器的部分，就是出手機的「充電線」，以及手機或筆電Type C充電口的金屬裝置，目前華為5G的手機Type C接口的連結器第一供應商為連展，這方面從創歷史新高的營收(單月7.6億)就可以看出來，預計下半年仍能維持高檔的營收，因此Q2預期會繳出轉虧為盈的成績單，確實是低基期可以參考的公司。

南電（8046）

南電為印刷電路板廠暨IC載板廠，目前產品高階ABF載板上半年就因為伺服器及大尺寸的網通設備，產能供不應求，下半年還有遊戲機及基地台拉貨題材，由於5G相關的需求興起，不管是載板層數及封裝面積都會大幅提升，因此在5G趨勢下，南電沒有理由出現衰退的情形，法人也預估，南電今年業績目標逼近360億元，稅後獲利逼近22億元，均有機會創9年來高點。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。