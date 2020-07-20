不懂生技還把「天國一輝」當投資？　分析師警告：小心天國近了

▲生技類股上周殺殺聲隆隆，合一今日再吞下第7根跌停。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／綜合報導

生技類股上周殺殺聲隆隆，被市場稱作「天國一輝」的生技四天王中天（4128）、杏國（4192）、合一（4743）、杏輝（1734）今（20）日再度跌停作收。證券分析師陳相州稍早在臉書粉絲專頁「股添樂 股市新觀點」中指出，投資人一定要分得清楚什麼是投資，什麼是投機，若不具備生技專業知識，卻仍把這些股票當作投資，「那小心天國真的近了。」

陳相州指出，近期有關於中天、合一、杏國、杏輝的討論度幾乎把台積電、鴻海、大立光給比了下去，「這些股票過去幾個月確實讓投資人有飄飄然進天國的感覺，但是過去一個星期，彷彿由天國重摔回人間。」

請繼續往下閱讀...

根據陳相州的統計，截至17日，中天、合一、杏國、杏輝的一周跌幅分別為40.63%、40.74%、40.22%及38.12%，但即便如此，「仍有散戶勇敢進場抄底」。上周杏輝的新增散戶數達7964人，高居台股新增散戶排行第3名。

「還是要提醒大家分清楚什麼是投資什麼是投機，」陳相州表示，自己曾看過幾篇新藥產業研究報告，「裏頭滿滿的術語，看得出來是英文卻未必會念、會念也不知道究竟是什麼鬼東西，關鍵是有人要解釋給你聽，你還未必聽得懂。」

他認為，買這種股票一開始就要認清定位，「如果你和我一樣不具備生技專業背景，卻仍敢把這些股票當『投資』，那小心天國真的近了。」

＃不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣