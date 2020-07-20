澳洲原住民少年遭過度監管　「偷巧克力」就直接送監獄

▲澳洲原住民差別待遇問題嚴重 。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

澳洲長期存在著司法體系不公平的問題，原住民與非原住民之間的差別對待，使雙方在判定為罪犯的人數上有明顯的比例差，即使歷屆政府都試圖縮減這樣的情況發生，然而這樣的狀況還是發生在各層面的監獄當中。

根據BBC報導，澳洲官方統計顯示，當地原住民的人口數僅佔全國的3％，然而，監獄中卻有高達30％的成年囚犯是原住民，且少年拘留的比例中，原住民的占比更是達到50％，資料也指出，青少年原住民比起上大學，更有可能的是被關進監獄裡。

抗議者摩爾（moore）表示，司法體系在各方面反對著原住民，這樣的情況在青少年當中尤其嚴重， 這些事情之所以會發生，和原住民貧窮的生活環境、家庭暴力以及居住搬遷問題等有很深的關聯。舉例來說， 青少年原住民被過度監管，他們會因為很小的案情而被逮捕定罪，像是偷取巧克力或麵包等。

身為原住民的基南（keenan）在14歲時曾因為竊盜遭到拘留，他說，自己很擔心兩個孩子的未來，「我很怕我的孩子發生跟我一樣的情況，或其他無法控制的事情，我一直活在恐懼中，認為他們長大後，就可能被警察逮捕然後送進監獄。」

有關監獄的爭議很多，另一個新的問題也同樣受到關注，因為澳洲送監獄的年齡門檻很低，考慮到監獄所在的潛在危險，很多人開始出來抗議，認為法定刑事責任的年紀是否該要提高。摩爾說，監獄並不是一個孩子該待的地方，「申請臉書（facebook）都需要滿13歲了，但你卻可能10歲就被關進監獄。」

澳洲政府對於原住民以及監獄的問題表示認同，總理莫里森（Scott Morrison）說，「我們以為自己比原住民更了解他們以及他們的問題，但事實上我們並沒有。」