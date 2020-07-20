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【黃寶慧】慧眼看天下／南海仲裁案4周年 美國首表態:不是北京的海上帝國 ! 　鄭繼文：美國立場明確，拉攏南海諸國對抗中國大陸

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新聞節目中心／綜合報導


7月12號是南海爭議仲裁案4周年，當時國際法庭判決否定中國大陸主張在南海"九段線"範圍內擁有主權，但是中國大陸不承認也不接受這樣的結果，持續在南海地區填海造陸、進行軍演。美國國務卿龐培歐選在7月13號，首次發表美國的南海立場:中國在南海的領土聲索「完全不合法」。中國大陸則透過外交部發言人回擊，美國是域外國家，也沒有簽署《聯合國海洋法公約》，蓄意挑動領土海洋爭端、破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。美國真的有立場去指摘中國大陸嗎?中國大陸九段線的南海主權主張，有甚麼問題嗎? 亞太防務雜誌總編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中分析，美國的立場很明確，雖然美國本身不是南海域內國家，但是美國的盟友，有許多位在南海，因此美國的強勢介入，有挑撥的意味。若南海地區平安無事，美國並沒有參與該地區事務的施力點，美國其實希望南海存在紛爭，這樣才有拉攏的對象，例如菲律賓、越南、馬來西亞等國家，來共同對中國施壓。

而在龐培歐發表聲明的隔天，美國第7艦隊也公布伯克級驅逐艦「拉爾夫·強森號」巡航南海進行海上安全演訓的消息，美國國務院亞太助卿史達偉也再加碼施壓，說中國大陸在南海作為就像流氓一樣，不排除要制裁相關中國官員和國有企業，中美持續角力，這一次由大陸外交部發言人華春瑩回應: 「如果美國想要興風作浪，那就讓暴風雨來得更猛烈些吧」。中美有可能會在南海擦槍走火嗎? 淡江財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，過去中國大陸的軍艦水準，和美國相差許多，但是現在時空變化已經非常大，由華春瑩回應的字句中，用了「讓暴風雨來得更猛烈一些」強調了"無懼"、"備戰"的意味。或許中國有一些強力的祕密武器或是計畫，已經準備好要來對付美國。

另外，俄羅斯學者洛馬諾夫表示，需要注意美國和台灣軍事活動的同步升級。台灣在7月13號到17號舉行了漢光演習，重頭戲是第四天在台中甲南海灘進行的聯合反登陸作戰實彈操演，要驗證「灘岸殲敵」能力。鄭繼文表示，漢光演習目前還是以較傳統的方式來想定，以兩棲作戰為例，台灣仍假想敵方的登陸船接近，岸上的兵力或是海空軍依照火力的涵蓋範圍依次的殲滅敵軍，但是解放軍的兵力這幾年快速發展，上海有兩艘075型兩棲攻擊艦，是解放軍海軍全新的兩棲作戰載台，可以搭載直升機、無人機，未來可能還可以搭仔載垂直起降的戰機，總體來講已經超越了傳統純靠登陸艦進行搶灘的作戰模式。漢光演習目前還沒有將這種新型作戰的變數納入考慮，對於敵情的了解顯得保守，建議朝向"超前部署"的方向，針對未來的發展，做出更多的設想和因應。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：川普表態「南海不是北京的海上帝國」 八月中美恐爆軍事摩擦！？白宮擬禁9200萬中共黨員入境 英國翻臉跟進封殺華為 4成2德國人認陸將取代美成世界霸主

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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