馬斯克、拜登Twitter遭駭　130個名人帳號被鎖定騙比特幣

▲Twitter表示有130個帳號遭到入侵。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國多名政客、富商、名人的社群媒體Twitter於17日遭到駭客入侵，包括特斯拉執行長埃隆·馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜老闆傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）、美國總統候選人喬·拜登（Joe Biden）及前總統巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）都成了受害者。Twitter已經表示，大約有130個帳號被駭客鎖定，這場網絡攻擊透過控制備受關注的帳戶，來促進比特幣騙局。

據外媒《NBC News》報導，根據美國分析公司Elliptic的說法，駭客從400筆分別支付給3個單獨的比特幣地址付款中，已獲得了121,000美元（約新台幣350萬元）。Elliptic也補充說，其中這些付款大約有一半來自美國的加密貨幣交易所。

社交平台Twitter公司發了一則推文寫到，「根據我們目前所了解的情況，我們認為攻擊者以某種方式將大約130個帳戶作為攻擊目標。」

Twitter也表示，「我們感到很難堪、很失望、且非常抱歉。我們知道，我們必須努力重新獲得您們的信任，也將全力支持將肇事者繩之以法。」