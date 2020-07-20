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影／台股逼近歷史高點　2股市專家建議若見這個點位可進場

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記者謝仁傑／綜合報導

上週台股兩大焦點就屬台積電（2330）和「新」生技股王合一（4743）了。台積電上週舉辦法說會，市值突破9.59兆元，股價一度達到370元；而新科生技股王合一，王位還沒坐熱，已連吞七根跌停，連帶震盪整個生技類股。在《雲端最有錢》在節目中，來賓「華爾街操盤手」闕又上和「樂活大師」施昇輝認為，接下來台股會有10%～15%的震盪，若有低於20%出現，會是一個很好的進場機會。

樂活派投資法的施昇輝表示，這種時候應該要適度地留在市場，並保持居安思危的心態，疫情目前已與股市呈現脫鉤，但仍看好台股在11月底前衝破歷史高點，認為沒有買反一避險的必要。他認為台積電現在是相當好的選擇，而0050（元大臺灣50）ETF則適合傾向選擇更安全的投資人。

資產成長投資法的闕又上表示，台積電仍然在一個非常適合進場的時機，但它是一筆長期的投資，不會在短中期就達到令人驚訝的數字，然而目前的走勢仍然比原先的預期快了。他指出，台積電已在7奈米晶片的技術上領先全球，待歷程走完，台積電自然會出現更高的市值。

請繼續往下閱讀...

對於金融股是否適合作為存股，施昇輝表示，投注單一金融股仍有利空風險，若要買金融股當存股，0056（元大高股息）ETF會是較好的選擇，且相對於0050，金融產業較電子產業的週期穩定，建議偏向樂活、存股的投資人可以考慮，且相對便宜；闕則認為，若投資人僅追求穩定、且較銀行更高的利息，可選金融股，但畢竟金融業不是台灣最強的企業，若投資人追求的是資產成長，應選擇更有前景的企業，台積電就是首選。

施昇輝表示，若投資人手上已有0050就可以參加配息，但現在價位相對是在高點，不要為了配息而進場，而0056隨時可買，特別是除息前要買。他給投資人的三個投資建議是，定期定額買股票，慢慢賺、穩穩賺才能久久賺，退休後被動收入要以股息收入為優先。

闕又上則給投資人建議，股市最怕的就是貪、怕、沒耐心，他給投資人三個投資建議是，長期投資股市最賺、學會危機處理的方式及要用資產配置寶退休安全。

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