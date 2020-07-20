主張釣島主權！中國要求「日漁船」禁入相關海域　遭日政府秒拒絕

▲中國透過外交管道要求日本禁止漁船進入釣島海域。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本石垣市日前通過登野城更名議案，釣魚台議題逐漸升溫，據《共同社》報導，中國政府這個月曾向日本主張擁有釣魚台列嶼主權（日稱尖閣群島），要求日本漁船禁止進入周遭海域，但當場就遭到日本政府否決。此外，針對石垣市議會通過登野城更名一案，北京當局也提出異議。

根據《共同社》19日報導，中國政府這個月透過外交管道，正式向日本政府要求，禁止日本漁船駛入釣魚台相關海域，稱這樣的行為是「侵入領海」。不過日本政府當下馬上回絕這個要求。此外，針對沖繩縣石垣市議會日前通過的登野城更名議案，中國更是要求日本停止相關舉動。

《共同社》分析，中國要求日本管理駛入釣魚台附近海域的漁船，此舉實屬罕見，想藉此表達日本對於釣魚台的實際支配權薄弱，強調主權意味濃厚。

石垣市議會6月22日上午正式通過議案，將釣魚台（日稱尖閣諸島）的行政地區名稱由「登野城」更改為「登野城尖閣」，預計將在10月1日正式實施。此舉引發中方強力反彈，並數度派出海警船進入該海域「巡航」，以示抗議。

中國2艘海警船4日凌晨駛入釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島、中稱釣魚島）海域，根據日本海上保安本部說法，2艘海警船「入侵日本領海」的舉動長達39小時23分，創下日本政府2012年實施「尖閣諸島國有化」政策以來，行動時間最長的一次。

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