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搶攻精準醫療！盛弘攜手上準微流體　基因檢測未來2年目標達2萬例

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▲盛弘集團董事長楊弘仁、上準微流體董事長張鴻仁、精準健康副董事長張斯綱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為盛弘集團董事長楊弘仁、上準微流體董事長張鴻仁。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）旗下精準健康公司與哈佛健診今（20）日舉辦健診中心搬遷至內湖科學園區喬遷儀式，宣誓集團跨足高階健檢的決心，並與上準微流體簽訂「細胞檢測」合約，攜手合作搶攻高端細胞液態檢測市場。

盛弘集團董事長楊弘仁表示，去年旗下精準健康合併併國內老字號的哈佛健診，架構由精準健康負責產品策略，哈佛則為通路服務，完成預防醫學結合精準醫療的進階布局，並與國內最早建立亞洲疾病風險評估資料庫和計算模型的康健基因合作，目標2年建立2萬例屬於台灣自有的基因資料庫。

請繼續往下閱讀...

楊弘仁指出，目前9個月已累積超過3000位台灣民眾的基因檢測服務，並完成第一階段比對分析，主要客群男女比約為3:7，年齡分布為35~55歲的青壯階層，初步結果顯示胃癌是台灣民眾基因高風險人口比例最多的癌症，而高達86.65%的民眾則為高血壓、高血脂、高血糖的三高高風險族群。

▲盛弘集團董事長楊弘仁、上準微流體董事長張鴻仁、精準健康副董事長張斯綱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲精準健康副董事長張斯綱。（圖／記者姚惠茹攝）

上準微流體董事長張鴻仁表示，上準為一家檢測技術產品開發及精準醫療檢測服務的公司，已開發出一創新性技術平台與自動化產品MiSelect R罕見細胞檢測系統，可從全血或其他液態檢體中分析或分離純化單一罕見活細胞，特別是與疾病發生或治療效果相關的細胞。

張鴻仁指出，上準開發的罕見細胞檢測可用於精準健檢與醫療，透過罕見細胞檢測可偵測與評估癌症風險、心血管疾病、自體免疫疾病風險、個體綜合免疫力等，並可用精準癌症檢測，達到早期偵測、選擇有效的標靶藥物、評估療效、復發監測及預後指標，更可應用在加速新型標靶或免疫藥物及細胞治療的開發與提高成功率。

▲盛弘集團董事長楊弘仁、上準微流體董事長張鴻仁、精準健康副董事長張斯綱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲盛弘集團董事長楊弘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

楊弘仁說明，精準健康與上準雙方初步合作為液態切片的細胞檢測以及免疫細胞篩檢套組，以微流體系統定性定量血中的循環腫瘤細胞，作為癌症風險早期檢測及對抗感染及腫瘤的免疫力指標評估，全方位檢測各項疾病風險，並導入哈佛基因檢測與高端細胞檢測，達到精準2.0的健康管理。

楊弘仁強調，哈佛健診併入集團後持續升級，提供全方位檢測各項疾病風險，包含60項疾病、60項性狀特徵檢測，並以精確的預防或延緩慢性病發生，提升健康品質，同時提供科技化「智能健康管理系統」，從預約、查詢/講解報告、醫療/保健諮詢及後續追蹤服務，只要透過手機或平板即可完成。

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