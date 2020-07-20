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LINE「貼圖換代幣2.0」來了　退回不要的貼圖可換10枚代幣

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▲LINE「貼圖換代幣2.0」來了。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE「貼圖最前線」官方帳號今（20）日發出訊息，從即日起到7月27日舉辦「貼圖換代幣2.0」活動，只要用戶有在7月5日以前加入「貼圖最前線」官方帳號，就有機會收到「貼圖最前線」官方帳號的訊息，然後就可以透過連結退回不要的貼圖，每一組貼圖可換10枚代幣。

LINE表示，這次推出的活動是希望讓用戶可以把不要的貼圖，或是被遺忘的貼圖，開放給用戶把手上有符合兌換的貼圖，兌換回10代幣，然後有機會可以繼續添購新貼圖，用最能表達自己情緒跟風格的貼圖溝通。

請繼續往下閱讀...

LINE指出，活動時間從即日起到7月27日23:59止，但是必須在7月5日23:59前加入「貼圖最前線」官方帳號，只要有符合可兌換的貼圖的幸運兒，就有機會收到來自「貼圖最前線」官方帳號的訊息， 透過訊息內的連結，就可以勾選想換成代幣的貼圖。

▲LINE「貼圖換代幣2.0」來了　退回不要的貼圖可換10枚代幣。（圖／翻攝LINE）

▲點進「LINE貼圖最前線」連結即可退回不要的貼圖。（圖／翻攝LINE）

LINE提醒用戶，版本須更新Android版本5.0或以上、iOS版本11或以上，而且LINE應用程式版本9.14.0或以上，但不包含免費獲得的貼圖、他人贈送的貼圖、貼圖購買在裝置為iOS且LINE版本4.6.0以前者、透過LINE STORE購買的貼圖。

LINE說明，不包含的貼圖還有使用LINE拍貼軟體（LINE Creators Studio APP）自行上架後，得以免費下載的自製貼圖，以及已進行退款手續，依照正當程序不可正常使用的貼圖，或是因為違反使用條款，而失去使用權的貼圖，最後則是目前已自貼圖小舖下架的貼圖。

實際操作方式，首先會由「LINE貼圖最前線」發送專屬的「貼圖兌幣活動實施中」的活動連結，然後點進去連結之後，點選「追加貼圖組」，就可以看到手機內適用於這次貼圖回收活動的貼圖組，但是無法轉傳連結給他人使用，而且換回代幣的貼圖就無法再使用。

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