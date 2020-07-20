和碩擴大全球布局！　將於印度打造旗下首間iPhone生產廠

▲和碩將跨足印度建造生產工廠。（圖／取自iPhoneAddict）



記者謝仁傑／綜合報導

據《彭博》報導，和碩（4938）將於印度建造在當地的第一間iPhone生產工廠，和碩是僅次於富士康的第二大iPhone製造商，在台灣和中國之外，還沒有任何工廠。在和碩整體的營收比例，iPhone組裝業務就佔了超過五成，不過近期傳出蘋果要扶植立訊，勢必對和碩與鴻海造成打擊。

富士康和緯創資通在印度擁有數個iPhone生產部門，現在和碩將跨足印度，知情人士指稱，和碩也有在印尼或越南建造工廠的意圖；另外據印度媒體報導，由於蘋果計畫將部分產能從中國轉移至印度，以為全球供應鏈做更妥善的配置，和碩為了配合蘋果，目前已在當地註冊子公司，正在尋找合適的地點來設立工廠。

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儘管和碩邁出了跨國企業的一大步，但相較於富士康的國際化水平還有很長的一段路要走，富士康的工廠遍布中國、印度、泰國、捷克、韓國、新加坡和菲律賓。

為了降低依賴單一客戶產品的營運風險與成本，和碩除進行全球布局之外，也積極展開多角化策略，近年拓展了微軟和Google的組裝業務，產品線涵蓋筆電、智慧型音響及車用電子等。

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