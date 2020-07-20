動滋網不卡了！已有12萬人申請完成　體育署強調登記抽籤「非先搶先贏」

▲動滋券可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等。（圖取自動滋網網頁don500.sa.gov.tw）



記者顏如玉／綜合報導

教育部體育署發行400萬份500元的「動滋券」，20日起開放登記卻被「塞爆」，讓網友直哀號，體育署也馬上作出回覆，直到10點45分終於處理完成，在12點40分召開說明會前，已有12多萬人完成登記，體育署也呼籲，請民眾盡量利用離峰時間登記，體育署長王水文強調，「什麼時間登記，都不會影響到抽籤權益。」

政府推出振興三倍券，各部會也陸續推出優惠券，體育署號召民眾「挺運動」，宣布提撥運動發展基金20億，發放400萬份500元「動滋券」，讓全民一起響應運動相關產業。

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「動滋券」可以支付於運動中心、觀賞比賽、添購運動裝備等，也讓民眾20日時間一到就搶登記，沒想到卻發生網站卡死的狀況，讓網友直喊崩潰，但也有人點出，其實這是「抽籤」不是「先搶先贏」，所以不用急著第一天就搶登記。

▲動滋券登記完成。（圖／翻攝動滋網）

體育署今早全力搶救，終於在10點45分處理完成，體育署副署長王水文於12點40分在體育署召開說明會，表示目前已有12多萬人申請完成，同時強調延後登記不會影響抽籤權益，因此也呼籲民眾利用離峰時段登記，自20日起總共有7天時間能夠登記。

「動滋券」於20日零時開始採用分流登記，依照身份證末碼分流，單數者在週一、三、五登記，偶數者在週二、四、六登記，最後一天週日(26)則開放全民登記。28日(二)下午3點半公開抽籤，中籤者會收到簡訊及email通知，也可以上動滋網查詢。

體育署說明，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券。可分次抵用，使用期限從8月1日上午10點起，至12月31日止，也可搭配三倍券使用。民眾也可在「動滋網」查詢適用店家。

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