台股收盤小跌7點！鴻海跌近2%　指數收12174點

▲台股終場收在12174點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (20) 日以小漲 23 點開出，隨後生技、電子類股賣壓湧現，多檔更觸及跌停，大盤由漲翻跌，一度大跌 115 點，最低跌至 12065 點，回測萬二支撐，終場收在12174點，下跌7點或0.06%，成交量1743.29億元。

蘋概三王中，台積電（2330）開高走低，終場以366元作收、下跌0.27%；鴻海（2317）受到立訊收購緯創工廠利空襲擊，股價同步表現疲弱，終場以88元作收、下跌1.36%；股王大立光表現最強勢，力守紅盤與 4000 元大關，終場以4010元作收、上漲0.38%。

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大型權值股漲跌互見，除了大立光、中華電上漲，台化收平盤外，其餘都下跌。

今日上市各類股中，造紙類股表現最好，上漲2.33%，較差的則是觀光類股，下跌1.19％。

此外，代工大廠緯創（3231）日前表示將通過出售集團旗下緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予立訊集團，市場解讀此舉恐代表紅色供應鏈進一步搶下蘋果訂單，牽動台廠布局，緯創受消息影響，今 (20) 日股價開盤重摔，早盤最低來到 32.25 元，打入跌停價，終場以32.95元作收、下跌7.96%。

兆豐投顧協理黃國偉表示，台股今日橫向平盤上下盤整，早盤殺盤主要是反應是緯創將通過出售集團旗下緯新資通、緯創投資有限公司及其相關業務予立訊集團，不過大型權值股、金融股都有明顯撐盤，也化解了大盤下跌壓力。此外，上禮拜跌深的生技股也出現反彈，大盤短期整體走勢以盤整為主，區間落在月線和上禮拜高點12300之間。



展望後市，黃國偉建議投資人，現階段選股盡量朝股價合理，且具有基本面，本益比不要太高，大約在10倍左右的個股，因為大家風險意識都提升，同時也會以更嚴格角度挑選標的，建議操作上選股不選市，且不宜過度追高。