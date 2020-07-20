比特犬暴衝「撕咬女嬰」！她慘死自家寵物口中　生前燦笑照惹鼻酸

▲史嘉蕾被比特犬數度撕咬，傷重不治。（圖／翻攝自Rebello Funeral Home and Crematory）

記者詹雅婷／編譯

美國羅德島州一名15個月大的女嬰才剛學會走路，16日這天，她在祖父母家後花園準備吃午餐。只不過，就在孩子被放到地面上時，家中養的比特犬突然衝上前數度攻擊撕咬，身受重傷送醫不治，當時在旁的2名家人也因為伸手把狗拉開受傷送醫。

當時15個月大的史嘉蕾（Scarlett）正與家人們在家中後花園吃飯，史嘉蕾與家中寵物犬比特犬各自在花園走動，但狗狗卻突然上前數度攻擊她，讓在場的2名成年家人嚇得趕緊出面阻止牠的失控攻擊。警方於當地下午2時45分獲報趕抵現場後發現，孩子被狗咬了好幾次。

只不過，史嘉蕾傷勢相當嚴重，儘管被緊急送往當地的兒童醫院，但最終仍不治。而當時在場的家人也受傷送醫接受治療。據了解，此案仍在調查當中，但攻擊史嘉蕾的比特犬已在當地動物管制中心的協助下被安樂死。

死者親屬如今在gofundme募資平台建立專頁，目標籌資2萬美元來幫助這家人，如今已湧入1萬6900美元以上的善款。根據網頁所發布的照片，史嘉蕾有著水汪汪大眼睛及長睫毛，是個愛笑的孩子；據了解，她生前喜歡唱歌跳舞，個性活潑。

▼ 史嘉蕾是個愛笑的孩子，喜歡唱歌跳舞，個性活潑。（圖／翻攝自gofundme）

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