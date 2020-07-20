中油頭獎20萬加油金得主出爐！獎落中南部「快找出六月份發票對對看！」

記者林淑慧／台北報導

中油頭獎20萬加油金得主是你嗎？台灣中油今（20）日公佈「台灣中油74週年慶」抽獎得主名單，包括台中市、彰化縣、高雄市及屏東縣都有頭獎開出，共有五名得主獲得20萬元加油金大獎。

▲台灣中油今（20）日公佈「台灣中油74週年慶」抽獎得主名單。（圖／記者湯興漢攝）

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「台灣中油74週年慶•中獎其實就是你」抽獎活動15日在律師見證下抽出頭獎發票號碼5組、貳獎發票號碼100組、參獎發票號碼1000組及普獎發票號碼2000組，並於今（20）日公布在台灣中油活動網頁，今年六月份有到中油加油站加油的民眾，快找出發票來對獎，說不定得主就是你。

依據台灣中油公告，頭獎中獎發票號碼分別由台中市合作站(BQ-54422280)、彰化縣埔鹽站(BY-65270011)、高雄市瑞豐站(BY-97268824)、屏東縣墾丁站(BZ-01984087)及屏東縣大潮州站(CH-13190898)開出。

台灣中油提醒，活動領獎期間自109年7月27日起至109年9月30日止，請民眾於期限內至台灣中油各地直銷櫃台或透過郵政信箱（戶名：中油74週年慶活動專用信箱；11099台北永春郵局第165號信箱）辦理領獎作業，詳情可參閱台灣中油活動網址；使用雲端發票者請先行至財政部電子發票整合服務平台或便利商店多媒體服務機台查詢發票資訊。

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