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糗！　美2議員錯發合照哀悼民權鬥士路易斯

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▲▼ 民權鬥士路易斯（John Lewis)。（圖／達志影像）

▲ 民權鬥士路易斯（John Lewis)17日逝世，卻傳有美議員發錯合照哀悼。（圖／達志影像）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國非裔國會眾議員、民權鬥士路易斯（John Lewis）於台灣時間17日因罹患胰臟癌逝世，享壽80歲，包括前總統歐巴馬在內的許多政治人物都發文哀悼，其中卻發生了共和黨籍國會參議員魯比歐（Marco Rubio）和蘇利文（Dan Sullivan）發錯照片的烏龍糗事，引發大眾關注。

據了解，兩位參議員都誤用了另一位非裔眾議員康明斯的照片，魯比歐甚至短暫將推特頭貼換成兩人合照。然而，康明斯早在去年10月就已經過世。

而另一位參議員蘇利文也同樣在臉書放上了與康明斯的合照，並在貼文中表示，「眾議員路易斯的勇氣和領導力協助引導美國度過美國史上最有挑戰性的時期，他呼籲美國實現理想，不論膚色或信念，努力達到人人公平和正義」。

▲▼康明斯（Elijah E. Cummings）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美非裔眾議員康明斯（Elijah E. Cummings）。（圖／達志影像／美聯社）

隨著網友認出照片中的非裔議員並非路易斯，而是去年逝世的民主黨非裔眾議員康明斯後，兩人都緊急撤換了照片，並坦承錯誤。盧比歐也發文表示，「路易斯是真正的美國英雄。」，並補上一張與路易斯的合照。根據盧比歐的發言人亞科韋拉（Nick Iacovella）表示，會發錯照片應是照片標籤有誤所致。

出生於1940年的路易斯是60年代的民運領袖，當年馬丁路德金恩發表「我有一個夢」（I have a dream）演說的華府大遊行時，他就是籌辦人之一。1987年在喬治亞州當選眾議員後，就開始了他三十餘年的從政生涯，一生為自由平等、人權奮鬥。

▲▼馬丁路德遊行。（圖／達志影像）

▲路易斯曾籌辦馬丁路德華府大遊行。（圖／達志影像）

總統川普時隔14小時後，也簡短表示哀悼，並下令公共建築於18日降半旗一天致哀。

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