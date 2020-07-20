全面解禁！大阪環球影城今起廢除「入園限制」　

▲日本環球影城休園期間的空拍照。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪環球影城宣布，20日起正式廢除所有入園限制，開放來自全國的民眾入場遊玩。大阪環球影城雖然在6月底重新開園營業，不過對於礙於疫情影響，仍限制部分地區的民眾不得入園，如今全面解禁，預計將吸引大批民眾前往。

根據《日本放送協會》報導，受到新冠肺炎疫情影響，大阪環球影城自2月底開始停業，直到6月初才重啟，並按照遊客居住地有限度開放入場，逐步解禁。如今大阪環球影城宣布，自20日起將正式開放讓全國民眾入場，其中也包含來自疫情重區東京的遊客。

大阪環球影城直至19日以前，僅限居住於關西2府4縣、中國地區以及四國地區的民眾入場遊玩，不過20日開始正式廢除所有限制，包含東京以及首都圈在內，全國民眾皆可入場。

大阪環球影城停業數月，終於在6月重新開放。當時環球影城曾經實施一定的條件限制，並分成三個階段，其中，第一階段的開放時間為6月8日至6月14日，想要入場的民眾必須擁有全年護照，且須住在大阪府內；第二階段將會開放住在大阪府，但沒有購買全年護照的遊客進場遊玩。另外，第三階段則是從6月19日起開放住在含大阪在內的關西2府4縣民眾入場。

副社長村山卓表示，「為了防止疫情擴大，我們會徹底遵守一切安全健康守則，因此也希望入園遊玩的遊客可以慎重地考慮自身身體狀況再出遊。」

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2020/7/19 17:10 新冠肺炎(COVID-19)全球疫情，確診數共計1430萬1250例 美國371萬確診 / 巴西207萬確診/ 印度107萬確診 00:00 亞洲 00:12 大洋洲 00:19 中東 00:28 歐洲 00:44 非洲 01:03 美洲 01:16 主要國家 資料來源：Johns...