金價連漲6週　交易商：只要疫苗沒問世「年底金價上看2千美元」！

▲目前市場上有諸多因素正在增強黃金的避險吸引力。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎確診人數持續增高，推升投資人對避險資產的需求，8月黃金期貨上周五（17日）收盤上漲9.7美元或0.5%，報每盎司1810美元，周漲幅0.5%，為連續第6周上漲。

截至今（20）日上午10點30分，8月黃金期貨價格下跌0.1%至每盎司1808.2美元。

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綜合外電報導，新冠肺炎確診人數激增使美國部分地區再次實施封鎖措施，引起人們對經濟及勞動力市場持續萎靡的擔憂。貴金屬交易商瑞士鑄金商MKSS.A.交易主管Afshin Nabavi表示「只要疫苗未問世，我們將持續面臨這些問題，預估今年年底前金價將上看2000美元」。

澳盛銀行大宗商品策略分析師Soni Kumari表示，負實際利率、央行資產負債表膨脹、美元走弱等因素皆增強了黃金的避險吸引力。

除此之外，中美間的緊張關係及美國大選也牽動著金價走勢。Oanda資深市場分析師Edward Moya指出，鑒於美國總統川普目前在各項民調裡顯著落後給可望代表民主黨角逐白宮的前副總統Joseph Biden，「金價也開始從政治風險中受益。因為華爾街再也不能忽視民調，並開始做出以Biden為總統的風險定價。」

其他貴金屬方面，截至稍早，9月白銀期貨下跌0.35%至每盎司19.695美元；10月鉑金期貨下跌0.29%至每盎司847.14美元；9月鈀金期貨下跌0.56%至每盎司2060美元。

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