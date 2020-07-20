小學老師假扮13歲少女　騙71名少男傳下體照...其中26人是他學生！

▲男老師竟然假扮少女在網路上誘騙少年。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一名小學老師在網路上假扮成13歲少女，誘騙71名男學生向他發送下體照以及淫穢影片，變態行為被警方發現後，於本月2日進行逮捕並起訴，在16日所舉行的聽證會上，因勒索和擁有兒童虐待影像被控31項罪名。

25歲男子科爾多瓦(Timothy Patrick Cordova)，在網路上化名為13歲少女羅伯特(Matilda Roberts)，以虛假資訊創建Instagram帳號，從今年2月開始成功誘騙71名少年傳送裸照以及影片給他，來滿足自己的變態性需求，其中60名受害人曾在他所任職的學校讀書，26人曾是他的學生。

警方上月26日突襲檢查科爾多瓦的電腦，找到2個與未成年者有關的資料夾，裡面充滿大量兒童猥褻影像，其他的資料夾中還標有所教過的男學生姓名，手機中則藏有16,000張兒童色情圖片，據了解，在丁格利村(Dingley Village)聖馬可小學擔任教職的他，曾在學校活動中偷拍男學生下體照。

本案16日開庭時，法官對於科爾多瓦的惡行表示令人髮指，但最後仍允許他在遵守嚴格條件的情況下保釋，包含需與曾當過警察的叔叔住在一起、禁止進入任何兒童學習中心，需與幼稚園、小學、國高中距離200公尺，並且只能在受到監控的情況下外出。本案將於10月再次開庭。

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