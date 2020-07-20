威力彩狂飆20.8億今晚開獎！「3生肖」財運旺到爆：幸福自己來敲門

▲威力彩今日晚間頭獎獎金上看20.8億元。（圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

威力彩已經連槓45期，今（20）日頭獎上看20.8億元，如果幸運一注獨得，將會是今年最高、第4屆以來第3高的獎金得主。陸網命理搜狐號《十分好奇》昨日最新整理出3個生肖運勢，在這10天內，不但事業可以一路大發，財運還超旺，屬鼠、牛、馬的民眾不妨試試手氣，今晚說不定就將成為幸運得主。

生肖鼠：

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屬鼠的民眾生來屬相五行水相輔，其中1972年生的人被稱為「木鼠」，到了7月下旬，只要機會一到，運勢便會與日俱增，且財運大發，如果把握住這份好運，就可以財源滾滾來，美夢成真。此外，屬鼠的人在下半年，事業可以得到連連的晉升，不過切記勿與他人起爭執，只要不斷的奮鬥，就能迎向美好的未來。

生肖牛：

屬牛的民眾生來屬相五行土匯聚，不但待人謙和，也很會討人歡心，在7月下旬，1961年及1981年生的人陰陽交感，時機一到，財路便大開，以往越是窮困，往後便越是富有。此外，屬牛的人在未來4個月的桃花運極佳，能夠成功找到有緣人，不過與人商談時，務必謹言慎行，只要好好努力，將自己的事情全部做好，幸福就會自己來敲門。

生肖馬：

屬馬的民眾說一就是一、說二就是二，待人十分真誠，在7月下旬，會因吉星降臨，讓自己的運勢又迎來一春，如果把握住這次的機會，偏財運大佳，幸福的日子很快就會到來。此外，屬馬的民眾如果想創業，在未來的3個月內，將有想法被醞釀出來，只要好好實踐，並嚴加注意自身缺點與不足，努力堅持下去，就能享受美好的將來。