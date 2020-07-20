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趙少康批三倍券塑膠卡套不環保　經濟部開出五個「再利用」小技巧

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▲振興三倍券內含塑膠卡套。（圖／記者胡治言攝）

▲振興三倍券內含塑膠卡套。（圖／記者胡治言攝）

記者林淑慧／台北報導

知名媒體人趙少康日前於政論節目表示，三倍券塑膠卡套沒必要也不環保，經濟部回應表示，卡套的用意在於讓三倍券保持固定在整齊的狀態，在設計上也考慮實用性，網上民眾已提出五個再利用的實用小技巧，鼓勵民眾將手邊的卡套留存再利用。

官員指出，三倍券的卡套設計精美，已有許多民眾在網路上發揮創意，分享不同的「妙用」讓它不浪費，例如「放發票、已繳費單跟未繳費單、廠商簽收單」、「拿來收名牌、集點卡、餐券」、「夾一個禮拜的生活費」、「可以拿來裝貼紙跟名牌」、「放在電腦螢幕當Memo夾、留言備忘板」，以及「當作口罩收納夾」等用法。

請繼續往下閱讀...

經濟部表示，紙本三倍券內含九張券，為了在取件時方便超商店員及郵局人員立刻當面點清數量給民眾確認，避免短缺爭議，包裝上除外面有一層信封紙套，可於透明的方框確認三倍券是否短少，內裝的塑膠卡套則可固定三倍券，讓三倍券保持在整齊的狀態，清楚顯示面額。

「卡套的材質也比照一般塑膠品均可回收，在包裝過程較不易折損，若是少了這個塑膠夾的摩擦力，裡面的三倍券就會移動，失去封套窗格點清數量的用意。」經濟部官員說。

依據統計，振興三倍券自7月15日開放領券，截至昨日下午六時累計已超過1,000萬人領取，其中第1梯次於超商、超市預訂領取者有逾670萬人，直接至郵局領用者近340萬人，已領券民眾在今年底之前可持三倍券至實體店家消費，店家於本月23日起可至全國金融機構辦理兌領作業。

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