台灣防疫有成！　國泰金：逾8成民眾看好今年GDP可望「保1」

▲國泰金調查顯示，高達8成4民眾認為，經濟成長率會達到1%以上。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布7月國民經濟信心調查結果，儘管台灣防疫有成，但全球疫情加速蔓延，使得民眾股市樂觀情緒微幅下降，不過仍有8成4民眾認為，經濟成長率會達到1%以上，可望「保1」。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，5月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標、同時指標微幅下滑，儘管台灣防疫有成，逐步回復正常生活，但近期全球疫情加速蔓延，7月景氣展望樂觀指數微幅下滑至13.1，現況指數則連3月改善至-18.2。

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至於民眾薪資上漲預期指數走高至-7.7，為連3個月上揚；另在政府刺激政策提振下，民眾的大額消費意願指數上升至7，代表民眾消費行為持續復甦。

主計總處估計2020年經濟成長1.67%，通貨膨脹率-0.32%，7月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.4%，高達84%的民眾認為，經濟成長率會達到1%以上。

另在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值下降至0.41%，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則增加至92%，顯示疫情影響下民眾認為通膨趨緩。

調查也指出，民眾股市樂觀指數下滑至5.2，主要是全球疫情加速蔓延，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪偏上，投資人的風險情緒微揚。