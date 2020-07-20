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女兒把4隻娃娃堆「財位角落」！爸一看傻爆眼　網反讚：邏輯超正確

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▲女兒將「角落生物」玩偶放角落。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲女兒將4隻「角落生物」的娃娃堆角落。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

布娃娃是許多女孩子的最愛，拿到手後，要不是緊抓著不放，就是會好好的安置在床邊或桌上等處。有一名網友的女兒竟將4隻玩偶扔角落，讓他十分不解，「放在書桌上觀賞有什麼困難處嗎！？」不過，其他網友看到這張照片後，紛紛留言表示，女兒邏輯超正確，「這就是要放角落啊」。

一名已為人父的網友在「爆廢公社」上發文表示，「女兒...是誰告訴妳們『他』要放角落的......放在書桌上觀賞有什麼困難處嗎！？」從照片可以發現，原PO在家中財位的櫃子上放著「大筆進財」的擺設，而視線往下移以後，居然有4隻知名卡通「角落生物」的玩偶被堆在角落。

請繼續往下閱讀...

不少網友看到照片後，紛紛留言回應，「角落生物，女兒正解無誤」、「他們本來就是在角落啊」、「因為待在角落最安心」、「角落溫暖又舒服」、「這是最佳位置」、「啊不然要放哪」、「名符其實的角落生物」、「疊在一起最可愛」、「邏輯正確，這是角落生物沒錯」。

原PO在看到網友的留言後，補充表示，「我重新對女兒的安排給了肯定的眼神！為父也長了知識，財位也可以有小伙伴」。

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