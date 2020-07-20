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70歲翁猝死「垂頭癱坐博愛座」數小時！　乘客驚覺伴屍全嚇傻

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▲墨西哥一名70歲老翁猝死博愛座上。（圖／翻攝推特）

▲墨西哥一名70歲老翁搭乘地鐵時猝死，癱坐博愛座上數小時。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／編譯

墨西哥日前發生一起事件，一名70歲老翁搭乘墨西哥城（Mexico City）的地鐵時猝死，癱坐在博愛座上，好幾個小時後才被站務人員發現。此消息一出，震驚乘客，也引發論戰。有人批評現代社會太冷漠，也有網友指出，路人難以察覺這起憾事。

根據《太陽報》報導，墨西哥城地鐵站務人員在午夜前實施例行檢查，卻發現一名年長的男性乘客垂頭癱坐在博愛座上，怎麼樣也叫不醒，嚇得立刻通報。醫護人員緊急趕到潘蒂特蘭站（Pantitlan Station），卻發現此人已經死亡好幾個小時。

根據稍後的醫療檢查，老翁死於猛爆性心肌炎（Fulminant Myocarditis）引起心臟衰竭。他的遺體被送往殯儀館，不久之後就由親屬認領。

許多乘客對於此事相當震驚，因為以為老翁只是在睡覺。一些網友認為，墨西哥城的居民越來越疏離、冷漠，「這座城市多麼沒有人性！」、「沒有任何人注意到？太沒人性了吧」。

但也有民眾指出，許多人會在搭乘交通工具時小睡片刻，路人難以察覺異狀，「這並不是冷漠，但老實說，一個曾經看過長輩在地鐵上睡覺的人，不會去多想他是死了還是睡著了」。

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