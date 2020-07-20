全球企業海外直接投資今年降四成　經濟部：台灣仍維持正成長

▲經濟部表示，台灣今年上半年至今仍維持投資金額正成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經貿表現，經濟部表示，依據聯合國貿易發展會議「2020年世界投資報告」指出，受疫情影響，預估全球企業海外直接投資(FDI) 今年降幅將高達4成，而台灣目前仍維持投資金額正成長，顯示守住疫情衝擊的台灣，仍受僑外投資人看好是安全值得信賴的投資環境。

經濟部投審會今天發佈最新統計，今年1至6月核准僑外投資件數為1,688件，較上年同期減少1.75％；投(增)資金額計美金38億3,922萬7,000元(折合新臺幣1,151億7,681萬元)，較上年同期增加9.27％。

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官員指出，今年上半年較大投資案件仍集中於離岸風電領域，包括核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司共計新臺幣約248億元；另外，盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新臺幣133億元增資台灣達爾科技股份有限公司及日商鎧俠株式會社以新臺幣82億2,690萬元增資台灣鎧俠股份有限公司等。

▲離岸風電為外商投資台灣的主力。（圖／總統府提供）

對外投資方面，官員指出，今年上半年核准(備)對外投資件數為266件，較上年同期減少15.02％；投(增)資金額折合新臺幣1,471億8,801萬元，較上年同期大幅成長37.51％。

主要大案包括核准國巨以新臺幣406億餘元對外投資匈牙利YAGEO HOLDING HUNGARY LLC暨間接投資美國KEMET CORPORATION；華新麗華以新臺幣約165億餘元間接增資香港華新國際投資等大型投資案所致。

另外，經濟部上半年核准對新南向國家投資件數為88件，較上年同期減少22.81％，投(增)資金額折合新臺幣423億8,196萬元，較上年同期減少2.79％；其中投資金額較大者為新加坡、越南、印尼。

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