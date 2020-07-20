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情侶一起理財！改掉「5大毛病」化身神隊友　網加碼曝：情緒也會影響

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▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不少情侶都會共同理財。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多情侶交往一段時間後，因為想共築未來，所以會一起儲蓄、理財。自由工作者「G理小姐&山姆先生」發文表示，戀人能一起理財當然是好事，不過若是能將衝動消費、亂消費、錢只放定存而不投資等5種常見的壞毛病改掉，就可以更有效的理財，也能更快走向理想的將來。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文表示，如果情侶要共同理財，一定要知道「5個你必須要改掉的習慣」。第一個是「衝動消費」，許多人一看到特價、滿額禮等，就會為了湊到優惠價格，反而購買了一堆本來不需要的東西回家，以為自己有省到錢，其實卻花費更多。

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第二個是「習慣刷卡或分期付款」，使用信用卡容易預先滿足慾望，分期付款則會讓人每個月無痛的多付錢，因此如果真的要使用信用卡或分期付款，就要好好養成記帳的習慣，清楚自己的花費，更了解自己的消費習慣。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，銅板，零錢，金錢。（圖／pixabay）

▲情侶共同理財前，有5大壞毛病最好要改掉。（圖／取自Pixabay）

第三個是「沒有存錢目標」，如果沒有先好好分配自己的資金就隨意支出的話，很容易會成為月光族、存不到錢，因此可以先設立一個存錢目標，像是環遊世界的基金等，就能更有動力存錢。

第四個是「把錢交給父母或其他人管」，有些情侶會因為投資理財的觀念不同，進而引發爭執，但當意見不合時，總是因此將錢交由其他人管理仍舊不是最好的選擇，如何管理是遲早必須學會的一課。

第五個是「錢放在定存而不投資」，投資是非常重要的事情，如果只是放在定存，那當通貨膨脹時，定存的利息就容易被吃掉，甚至連本金也會受到影響。

G理小姐&山姆先生拿自身例子來談，兩人先前將錢買了6年期的儲蓄錢，不過因為流動性不高，因此他們認為這並不是一個好的選擇。此外，也有網友留言表示，「到處接收市場資訊，雜訊影響情緒，情緒影響投資信念」，這其實也是一個很不好的習慣，若能改掉，對日後投資理財也能更有幫助。

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