暴雨肆虐！印度尼泊爾洪災至少189死　400萬人受災

▲印度阿薩姆邦被洪水淹沒的房屋。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

《路透社》報導，印度官員19日證實，因為季風帶來的強降雨，導致當地發生山崩和土石流。印度東北部阿薩姆邦及鄰國尼泊爾，有近400萬人受災，至少189人死亡。布拉馬普特拉河（Brahmaputra Rivers）洪水氾濫，周遭損失慘重。

▲ 布拉馬普特拉河以流量計是世界第9大河，流域橫跨中國、印度、不丹及孟加拉。（圖／達志影像／newscom）

印度阿薩姆邦受影響的民眾已超過275萬人，5月以來的3波洪水淹沒大地，使他們被迫流離失所。阿薩姆邦官員表示，一夜之間又增添了2起死亡案例，目前已有79人死亡。

阿薩姆邦水資源部長科馬漢塔 （Keshab Mahanta）說，「當前洪災情勢仍十分險峻，多數河流水位都超出警戒範圍。」阿薩姆邦除了洪災，同時受到新冠肺炎疫情（COVID-19）夾擊。

尼泊爾政府要求南部平原居民保持警戒，預計季風帶來的雨量會衝擊喜馬拉雅山區。自6月以來，尼泊爾已有100多人死於洪水和山崩內政部長瓦斯蒂（Murari Wasti）表示，由於仍有48人下落不明，因此死亡人數可能會再增加。

每年6月到9月為南亞地區的雨季，每年都會傳出災情。尼泊爾首都加德滿都的天氣預報辦公室鮑德爾（Barun Paudel）提醒，未來4天降雨將集中在山區，請民眾多注意山崩及洪水。