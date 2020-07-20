老婆避孕仍懷第二胎！他想找真相　一查發現橘貓「調皮戳洞洞」害的

▲橘貓的舉動竟替世界帶來一個新生命。（合成圖／左取自reddit；右為示意圖取自免費圖庫pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

毛小孩竟能促成生育？國外一名男子先前分享他與老婆的故事，兩人原本育有一名男嬰，考量到疫情關係，決定先不要有第二胎的計畫。然而這對夫妻做好保護措施後，妻子卻依然有孕，一查發現，原來是貓咪在保險套「戳洞」。

該名男子7月在Reddit發文，去年他與老婆迎來第一個孩子，但由於懷孕引發子癇前症，女方身心狀況不佳，必須臥床休息數周。雖然最後男嬰平安出生，不過妻子吃了不少苦，加上擔憂新冠肺炎（COVID-19），夫妻決定幾年後再來考慮第二胎。

女方起初嘗試避孕藥，卻覺得想吐，她改為只使用保險套，然而她在數周前出現噁心症狀，驗孕發現居然懷上第二胎。老公絞盡腦汁想搞清楚為什麼會這樣，突然間，他想到自己領養的橘貓。

▲橘貓喜歡打開家中的櫃子，也找到了保險套。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我們的貓是邪惡的天才！」據了解，這隻貓咪是個破壞狂，任何門、抽屜或櫃子都無法阻擋牠。男子領養牠後，每天起床都會發現廚房櫥櫃被打開，他猛然想起，他曾把棉花棒與保險套放在一起，而貓咪非常喜歡棉花棒。

這名準爸爸說，貓咪曾大肆破壞保險套的包裝與棉花棒，當時他沒有多想，只是整理乾淨。他當天與老婆共度浪漫的夜晚，「我清楚記得我跌跌撞撞來到漆黑的浴室，打開抽屜，茫然拿出盒中的保險套，完全沒想到之前的事情。」

男子事後檢查其他的保險套，有些包裝可見明顯的抓痕、齒印，甚至還出現破洞，「等不及有天要向我的兒子或女兒解釋，他們的存在要歸功於家貓！」

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