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生技防疫股摔破頭！　謝金河報出這盞「台股明燈」

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

上周台股生技防疫綠油油，領頭羊合一、中天、杏國等紛紛落馬，連續跌停，財信傳媒董事長謝金河撰文表示，生技股市值單週跌掉2000億元以上，生技指數下跌8.45%，但台股加權指數卻上漲0.89%、摩台指數漲2.01%，原來強勢的OTC指數則下跌5.26%，這是生技股下跌造成的跌勢，但台股指數上漲，台積電單週上漲18.5元，漲幅5.31%，這是撐住台股最大的功臣。

謝金河說，全球股市從3月大漲就一直提醒大家「貴上極反賤、賤下極反貴」的道理，也經常用柯斯托蘭尼的「老人與狗」來形容年缐乖離的後座力。他指出，這週美國跌最慘的是Amazon與Netflix，Amazon從3344.29跌到2948.45美元，一口氣跌掉395.84美元，跌幅11.8%，Netflix從575.37殺到484.14美元，跌幅15.85%，這是漲多的後座力；反觀台灣的生技股漲時重勢，跌時重質，大多數生技股沒有營業額，也沒有EPS，這時候一旦跌勢形成，就很難預測股價會跌到哪裡，像合一從476.5元殺到240元，只有6個交易日，因此大多數生技股都是一波衝到頂。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，上週台積電召開法說會，再度交出令人驚艷的成績單，毛利率從第一季的51.8再拉高到53%，EPS從4.51到4.66元，台積電上半年EPS9.17元，通常台積電下半年都比上半年強，全年EPS超過20元的機會不小，若以今年EPS回推本益比，台積電還不到20倍；若對照Nvidia76.18倍、Amd135.2倍、Asml49.54倍，看起來台積電還有空間，目前里昂證券目標價是500、滙豐460、高盛440、美國銀行美林410、摩根士丹利、花旗408元。

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲外資紛紛看好台積電。（圖／路透社）

謝金河認為，漲到370元的台積電殖利率還有2.52%，比起Nvidia的0.16%、Asml0.76%，台積電的殖利率在全球利率幾乎到零的情況下仍然具有高度吸引力，股價回檔要看質，就是基本面上膛，這就是護城河的觀念。

謝金河說，「這兩天遇到一位研發疫苗的上市公司負責人，他告訴我說，疫苗研發滋事體大，他說疫苗從小白鼠的實驗開始，如果小白鼠的測試過關，要送到美國，下一關是猴子的動物實驗，這個程序要6隻猴子，這種實驗用的猴子每隻200萬美元，如果都過關，下一道是3300人的人體實驗。」換句話說，疫苗研發之路沒有想像那麼簡單，但股價炒太快太猛，一定有後座力。

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