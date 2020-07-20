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一張圖秒懂！美元存哪家銀行最划算　專家提醒留意2關鍵4重點

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▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣,匯市。（圖／路透社）

▲美元存款是台灣人偏愛的外幣投資選擇，多家銀行趁勢推出美元優利存款專案。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

新台幣升勢近期擋不住、美元後市看貶，但專家反而建議，這時可逢低分批買美元，尋求相對高利的外幣存款方案，養大資產，但要留意2個關鍵、4大重點，避免被高利沖昏了頭。

Money101金融比較平台表示，民眾配置美元優利定存要關注2大關鍵數字：匯率以及利率，操作得當，將有機會雙率雙收，當新台幣兌美元的匯價位於相對低點時，分批買進就能大幅降低匯率風險。

請繼續往下閱讀...

觀察台北外匯經紀股份有限公司歷年新台幣兌美元匯率，可以發現自2010年5月以來，這10年間台幣兌換美元的平均匯率為30.57。換句話說，當即期賣出價低於30.57時，是買進匯價的相對低點，因此建議民眾在匯率相對低的水位，採取分批買進的策略，來平均分攤買匯成本。

利率部分，新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球市場，美國聯準會大舉降息，拖累美元優利存款利率溜滑梯，過去動輒「3字頭」的國內美元高利存款也跟著銷聲匿跡，目前市面上最高的是星展銀行1個月期1.45%為最高，活存則以北富銀1.68%最高，其他渣打銀行、元大銀行等也陸續推出超過1%的美元存款優惠。

▲▼美元存款比一比。（圖／記者紀佳妘製表）

▲美元存款比一比。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

但在選擇美元優利存款之前，民眾可先釐清4大重點：

1.銀行揭露的美元定存利率都是「年利率」，千萬別因為斗大的廣告利率而衝動開戶

舉例來說，A銀行推出4%美元高利定存，4%為年利率，實際落袋利息得依據合約天數來換算；市場上有些優利方案為7天、14天、1個月存期，民眾務必試算後再決定是否開戶。

2.留意美元優利定存是否限定「資金來源」

部分優利專案會提到需為新資金，或是該銀行網銀客戶，因此民眾要思考該筆資金的下一步規劃，否則3個月或是6個月一晃眼就過去了。

3.資金搬家的成本要考量進去

若要將美元資金從A銀行匯到B銀行，銀行會收取「匯出以及匯入的手續費」，依據搬家資金多寡，約莫800元以上的手續費。民眾開戶前務必精打細算，以免入袋利息不敷外幣搬家手續費。

4.注意優利定存的「存款門檻」或「存款上限」

像是「存款門檻」，有些銀行的存款門檻相較高，一般小資族看得到未必吃得到，市場上最低從1美元、100美元、1,000元美元，甚至過往有銀行要求須到18.8萬美元才符合起存資格。

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