阿拉伯世界史上首次！阿聯「希望號」成功發射升空　將探火星大氣層

▲阿聯「希望號」成功升空,未來將探測火星氣候。(圖/視覺中國CFP)



實習記者陳妙津/綜合報導

阿拉伯聯合大公國20日自日本種子島太空中心(Tanegashima Space Center)發射火星探測器「希望號」,預計進行5億公里飛行,以研究地球氣候,並於2021年2月抵達火星軌道,屆時恰逢阿聯建國50周年,這也是該國與阿拉伯世界史上首次星際探測,一展太空雄心。

據BBC報導,希望號搭載日本三菱重工的H-IIA運載火箭,原定於15日發射,但卻因天候問題而延遲2次,最終在當地時間20日早上6時58分自種子島太空中心發射升空,並預計在發射後56分鐘在太平洋上和火箭分離,未來將環繞火星飛行2年,觀測火星的大氣層與氣候變化。

▲延後2次後,希望號終於成功於20日升空。(圖/視覺中國CFP)



雖然阿聯對設計與製造探測器的經驗有限,但正努力追趕上美國、俄羅斯、歐洲和印度等4國的步伐,在美國專家的指導下,在短短6年便對此計畫進行精密探測,並成功自製希望號及其搭載的3種觀測儀器,未來有望發現更多關於火星的新知,而該計畫也表明,阿聯正打算脫離對石油及天然氣的依賴,轉而將投向知識經濟。

▲計畫參與者歡欣鼓舞。(圖/視覺中國CFP)



即使探測火星的任務有至少一半以失敗告終,但項目負責人沙拉夫(Omran Sharaf)仍堅持阿聯的嘗試是正確的選擇,「對研發任務而言,失敗是種選項,但作為一個國家不該選擇失敗,更重要的是阿聯將從此次探測中獲得的經驗和能力,以及將來可能帶回的新知。」

To the @HopeMarsMission: Congratulations on your launch! I wish you a successful journey and look forward to the sol when we are both exploring Mars.



رحلة موفقة pic.twitter.com/AsnkYINX2C