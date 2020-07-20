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快訊／沙烏地阿拉伯84歲國王「驚傳住院」！　送醫接受檢查

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俄羅斯《衛星通訊社》引述官媒《沙烏地新聞社》（SPA）報導，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）今（20）日被送往首都利雅德（Riyadh）的醫院，接受檢查。 根據報導，沙烏地皇家法院20日稍早發布一份聲明表示，國王沙爾曼因膽囊發炎，住院接受相關檢查。

▲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud，右）驚傳住院。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯《衛星通訊社》引述官媒《沙烏地新聞社》（SPA）報導，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）今（20）日被送往首都利雅德（Riyadh）的醫院。

根據報導，沙烏地皇家法院20日稍早發布聲明指出，國王沙爾曼因膽囊發炎，住進費薩爾國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital ）接受相關檢查。

現年84歲的沙爾曼2015年登基成為國王與兩聖寺管理者（Custodian of the Two Holy Mosques）。

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