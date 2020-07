快訊／沙烏地阿拉伯84歲國王「驚傳住院」！　送醫接受檢查

▲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz Al Saud,右)驚傳住院。(圖/路透社)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯《衛星通訊社》引述官媒《沙烏地新聞社》(SPA)報導,沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz Al Saud)今(20)日被送往首都利雅德(Riyadh)的醫院。

根據報導,沙烏地皇家法院20日稍早發布聲明指出,國王沙爾曼因膽囊發炎,住進費薩爾國王專科醫院(King Faisal Specialist Hospital )接受相關檢查。

現年84歲的沙爾曼2015年登基成為國王與兩聖寺管理者(Custodian of the Two Holy Mosques)。

#عاجل

بيان من الديوان الملكي : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/yzd8dEJPdU — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2020

