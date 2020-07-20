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英國跟隨川普腳步抵制華為　衝擊880億美元合作項目

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▲▼華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

▲英國跟隨美國腳步，加入封鎖華為行列。（圖／路透）

實習記者王詩晴／綜合報導

當英國態度大轉彎決定封殺華為時，象徵著中英關係的「黃金時代」已終結。最令美國總統川普開心的是，英國似乎不再為了維持與中國的關係而對國家安全有所疑慮，而是跟隨美國對中國採取強硬措施。

據外媒《CNN》報導，英國文化、媒體及體育國務卿奧利弗·道頓（Oliver Dowden）表示，美國於5月份對華為實施的制裁「顯著改變」了形勢。他說到，「鑑於華為供應鏈所帶來的不確定性，英國再也無法相信它將能夠保證未來華為5G設備的安全性。」

儘管這項決定可能只是針對華為，但這對英國的對中「鷹派」人士來說，是一個巨大的象徵性勝利。他們在過去的二十年中，對與北京加強接觸感到不安，並且最近主張採取行動，對中國採取類似於美國政府的強硬立場。

但對於那些鷹派不幸的是，對中國採取強硬態度，說起來容易做起來難。中英關係自2000年以來就非常深厚，共同著手了從氣候變遷到全球安全的各種議題。

中英合作項目包括了價值近880億美元（約新台幣2.6兆元）的貿易夥伴關係、外國投資和對英國公司的收購、21.4億美元（約新台幣633億元）的中國留學生對英國大學貢獻的學費；當然，還有核電等具有爭議性的英國主要基礎設施項目。

過去，英國對於與像中國這種一黨制國家打交道的疑慮，被潛在的經濟利益所抵消。英國前外交大臣馬爾康·芮夫金（Malcolm Rifkind）表示，「一般的經濟貿易和與中國的接觸並沒有爭議，我們盡可能地吸引越多外國投資就越好。」

芮夫金也說到，「顯然地，封殺華為這項政策有很大的風險，我認為核電站無疑是政府必須考慮的一項因素。」

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