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東林經營權之爭開打！　東及開發、德鑫投資8／22同步召開臨時股東會

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▲左起為東及開發法人代表李懷原、東林總經理林焙松。（圖／東林提供）

▲左起為東林總經理林焙松、東及開發法人代表李懷原。（圖／東林提供）

記者姚惠茹／台北報導

LED廠商東林（3609）經營權之爭開打，東及開發及德鑫投資兩大不同陣營股東預計將在8月22日召開兩場股東臨時會，討論議案中除各自解任對方董事外，也將同步進行董事補選。

東及開發表示，目前該陣營掌握東林公司股東開立的持股證明書，比例已超過總發行股數的五成，並將在8月22日的股東臨時會完成董事補選，呼籲全體東林股東支持這次股東臨時會的召開，並踴躍出席交換各自想法，各方股東應避免透過市場上發布片面訊息而不當影響公司營運。

請繼續往下閱讀...

根據最新公開資訊觀測站資料顯示，東及開發為東林公司主要股東，東及開發的法人代表人李懷原表示，入股東林是在去年由前董事長高明仁邀請策略聯盟，主要是借重雙方在LED產業上各自掌握業務及生產製造上的不同競爭優勢，共同攜手開拓全球市場的銷售布局。

李懷原指出，東及是東林公司重要策略聯盟夥伴的身分始終未變，充分考量東林公司利益及尊重全體股東權益，有助於公司治理的提升，對於股東臨時會召開及股東權利的行使，一切均會遵循完整的法令規定及程序辦理，並籲請全體股東出席股東會行使表決權及選舉權的機會，以確保自身股東權益不受損害。

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