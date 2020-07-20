他度假5天回國…240萬賓士慘被「拆了偷光」！引擎蓋、車牌都失蹤

▲英國男子Jay Tranter的賓士慘被拆光。（圖／翻攝Facebook帳號Jay Tranter）

記者吳美依／編譯

英國36歲男子特蘭特（Jay Tranter）於8日與女友金杜里特（Agne Kinduryte）出國度假，啟程前將價值6.5萬英鎊（大約新台幣240萬）的賓士轎車交給機場私人接送服務公司，未料12日返國時，卻發現愛車幾乎全被拆解、偷個精光，損失估計高達2萬英鎊（大約新台幣7.4萬）。

特蘭特8日凌晨4時把這輛賓士AMG GT的鑰匙交給 「伯明罕機場停車公司」（Car Parking Birmingham Airport），還支付52.94英鎊（大約新台幣1959元）的保管費用，度假回國卻看見愛車幾乎被完全拆解，車燈、引擎蓋、引擎零件甚至車牌都被偷走。

綜合《鏡報》、《伯明罕生活報》，特蘭特說，他的賓士被開往距伯明罕機場好幾英里的麥克當巷（Mackadown Lane）一處停車場停放，那裡大約可以容納100輛汽車，但是大門與鐵欄杆都生鏽了，地上一片碎石與泥濘，除了一個貨櫃以外，四周都是樹木與灌木叢。

Just my luck, so my beautiful AMG Gt now looks like this. Please share. I paid £53 for parking for Birmingham Airport,... 由 Jay Tranter 發佈於 2020年7月12日 星期日

特蘭特表示，這是他所擁有過最高級的汽車，「我現在不確定自己是否能夠擁有一輛好車，因為我負擔不起保險」。他也不太想要拿回失蹤的零件，「它們都被汙染了，電子零件可能也被破壞了……依據我現在所經歷的事情來看，感覺好像整個國家都沒有法律了。」。

業者阿姆吉德．可汗（Amjid Khan）於10日才正式接手經理職位，事發前一晚檢查電路設備時，還要求員工把特蘭特的汽車停放到隱密地方，以防竊賊，沒想到隔天就發生慘案。他承諾裝設監視器與24小時保全，再也不會讓這件事發生，「我已經向特蘭特先生道歉了100次，我不希望任何人經歷這樣的事」。

據悉，業者提議負擔超額保險費，作為補償，但特蘭特希望支付全額保險費，仍在協商之中。西米德蘭茲郡（West Midlands）警方也已經展開調查。

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