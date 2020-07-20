嘉義「電人屋」洗手秒中招！煮菜穿雨鞋　1家5口「抖7年」怒告台電、中華電

▲何姓屋主表示，家中廚房長年漏電，他7年來連洗手也會中招，每次進廚房煮菜都要穿雨鞋。（資料圖／東森新聞）

記者徐愷昕／嘉義報導

嘉義一名何姓屋主表示，自家廚房從2010年開始漏電，情況嚴重到只要是廚房內可導電的金屬製品，一經觸碰皆有高機率「觸電」，期間他找了多位水電師傅前來檢查、處理，卻無人能找出漏電原因，直到2018時1名資深的水電師傅來，花了5天時間才找到元兇，原來竟是條中華電信掛在屋頂上的電線在作祟。何男稱目前狀況雖已解決，但飽受7年觸電困擾的他決定提告，向中華電信及台電求償128萬元，近日法院判決出爐。

▲何姓屋主表示，家中廚房長年漏電，他7年來連洗手也會中招，每次進廚房煮菜都要穿雨鞋。（資料圖／東森新聞）

嘉義民雄一家5口7年來飽受「觸電」困擾，屋主何先生無奈表示，在漏電問題還沒有獲得改善前，他每每到了吃飯時間想進廚房煮飯時，都得先穿上雨鞋保命，而且因為連洗手碰到水都會被電，所以關個水龍頭也要拿有木柄絕緣的湯杓。

何先生說，廚房裡頭只要是金屬製的鍋碗瓢盆，伸手觸碰皆有觸電的可能，而瓦斯爐旁的鐵牆更是「禁地」，儘管長年下來被油煙燻得焦黑，但他卻不敢清洗，因為只要一碰到，強度真的可能電到住院。何男強調，只要遇到雨天，電力的Power還會再上升一個檔次，避無可避，絕對電得全家人哀哀叫。

過去何先生找了多位水電師傅前來檢查、處理，但卻一直無法找出漏電原因，期間甚至花大把鈔票將整間廚房內的電線、電路設備、開關全部更換，未料狀況仍未改善，讓他住在屋裡越住越崩潰。一切直到2018年間，一位資深的水電師傅來到家中，花了5天的漫長時間一一檢視所有線路，才終於找到了漏電的元凶，原來竟是中華電信掛在屋頂上的電纜線作祟，且經細查可知，該電纜線已破皮，直接架設在原告住處屋頂，也沒有做漏電裝置。

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▲何姓屋主表示，家中廚房長年漏電，他連關水都要用木柄絕緣。（資料圖／東森新聞）

雖然漏電問題現已解決，但對於多年來的損失，何男決定提告向台電及中華電信求償128萬元，他主張中華電信及台電長期均未詳盡檢修之責，致他住家有漏電情形，並使他身心長期遭受嚴重之損害，連家具、電器及房屋也受波及。

嘉義地院審理時，台電及中華電信均否認有任何過失行為，法官認為，何男主張2010年10月起即有導電，並無法證實，另根據水電師傅說法，也僅能證實中華電信的電線在測量的那幾天有導電，但到底這10年來到底漏電電源根源為何，皆無證據可證實，審結判決何男敗訴。全案仍可上訴。

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