新冠病毒會不見！川普「疫情憑空消失」大夢持續做　撂狠話：不開學就凍資金

▲川普至今堅持「新冠病毒」會消失一說。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國新冠疫情仍處世界之冠,截至20日上午確診人數達到376萬餘人、死亡病例14萬人,川普政府面對疫情擴散仍未有完善的措施,且急於想要恢復經濟,好讓連任之路更加順遂。如今面對部分州的學校仍持續停課,卻遭到總統川普的威脅「秋季若未開學,聯邦資助金將會持續扣留」。

根據英國《每日郵報》報導,美國疫情嚴峻,單日通報更一度衝破7萬多人確診,然而面對11月的美國總統大選,總統川普卻更急於「振興經濟、恢復民生」,似乎不將防疫擺在優先順位,導致美國民眾的認知、生活上都出現極大的問題。

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!