新冠病毒會不見！川普「疫情憑空消失」大夢持續做　撂狠話：不開學就凍資金

▲川普至今堅持「新冠病毒」會消失一說。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠疫情仍處世界之冠，截至20日上午確診人數達到376萬餘人、死亡病例14萬人，川普政府面對疫情擴散仍未有完善的措施，且急於想要恢復經濟，好讓連任之路更加順遂。如今面對部分州的學校仍持續停課，卻遭到總統川普的威脅「秋季若未開學，聯邦資助金將會持續扣留」。

根據英國《每日郵報》報導，美國疫情嚴峻，單日通報更一度衝破7萬多人確診，然而面對11月的美國總統大選，總統川普卻更急於「振興經濟、恢復民生」，似乎不將防疫擺在優先順位，導致美國民眾的認知、生活上都出現極大的問題。

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

直至現況嚴峻的疫情，川普讓在公開談話中堅持「新冠肺炎終究會消失」，且面對各級學校仍處於停課狀態，他也撂下狠話「倘若秋季不開學，將會持續凍結給予學校的資助金」。縱使川普的認知與做法遭到外界砲轟，他也回應自己絕對比任何人都了解情況。

在校園是否開放？川普表示，政府正積極推動「個人學習」，年輕人需要就學，因為不上學就會出現問題。此外，川普在8日的推特上曾提到，「德國、丹麥、挪威、瑞典等國家已經開放學校，也沒有任何的問題，上學對家庭與孩子相當重要，因此學校若持續不開學，也可能將面臨資金減少的狀況」。

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2020/7/19 17:10 新冠肺炎(COVID-19)全球疫情，確診數共計1430萬1250例 美國371萬確診 / 巴西207萬確診/ 印度107萬確診 00:00 亞洲 00:12 大洋洲 00:19 中東 00:28 歐洲 00:44 非洲 01:03 美洲 01:16 主要國家 資料來源：Johns...